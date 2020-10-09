Дом на Ольгиевской в Одессе становится опасным – «все время что-то рушится» (фото)

На фоне весенних одесских “домопадов” ситуация с домом №17 по улице Ольгиевской прошла почти незамеченной: с памятника архитектуры упал большой кусок карниза. Отметим: очередной кусок. А перед этим одна из колесоотбойных тумб упала, а еще перед этим…

– Да вы на дом наш посмотрите, и на фасад, и внутри, у нас же все время что-то рушится и течет с крыш на головы, – говорит по этому поводу одна из живущих в доме одесситок.

В доме состоялось собрание: пригласили одного из кандидатов в депутаты, рассказали о своих проблемах. Теперь в очередной раз ждут, что, может быть, помогут.

Ситуация и впрямь жутковатая. Как рассказывает жительница дома Наталья Терновая, есть места, куда заходить уже просто невозможно: там все полуобрушено, на дверях так и написано: “Не заходить”:

– У нас когда-то детская площадка даже была во дворе, а теперь здесь такое покрытие, что когда темнеет, я боюсь через двор к своей квартире добраться. Крыша течет, канализация в жутком состоянии, трещины везде – и снаружи, и внутри, как дождь – вода заливает все подвалы, ничего не делается, мы только успеваем в разные инстанции обращаться. Вот грохнет все в один жуткий момент, как тот дом на Торговой… – опасается местная жительница.

Дом окружен оградительными знаками. Еще бы: стоит поднять голову наверх, чтобы понять, что проходить тут очень опасно.

Старожил двора Наталия Глаголева (здесь жила еще ее бабушка) говорит, что с потолка постоянно что-то сыпется, трещины по стенам, течет крыша. А на балкон выйти уже никак нельзя – он в вот-вот может обрушиться.

– А ведь в нашем доме и Филатов бывал, и Бунин, очень жаль, что он доведен до такого состояния, такой дом был когда-то красивый, – говорит женщина.

На доме нет таблички с данными о том, что это памятник архитектуры. Между тем, этот некогда красавец – доходный дом Гарбузова, построен в самом начале прошлого века по проекту архитектора Александра Бернардацци. Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Жильцы утверждают, что дом дает усадку. А еще они постоянно жалуются на свои проблемы в самые разные инстанции. Время от времени жильцов кормят разными обещаниями – на этом все и заканчивается. Жители сами, кто как может, латают свое жилье.

Фото автора

Ранее “Одесская жизнь” писала об очередном ЧП: на улице Базарной, 57 отвалился большой кусок от балкона и рухнул на тротуар.