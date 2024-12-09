Неделя права, День ветеринарной медицины и День борьбы с коррупцией: праздники и события 9 декабря

Всеукраинская неделя права

9 декабря стартует Всеукраинская неделя права — ежегодная национальная инициатива, направленная на развитие правовой культуры и повышение юридической грамотности населения. Это мероприятие традиционно проводится в течение первой полной недели декабря, включая различные просветительские мероприятия о правах граждан, их обязанностях и способах правовой защиты.

Международный день ветеринарной медицины

9 декабря отмечается Международный день ветеринарной медицины — профессиональный праздник, который чествует работников ветеринарной отрасли и подчеркивает значимость ветеринарии для здоровья как животных, так и людей. Хотя этот праздник не имеет всемирного признания, в Украине он имеет особое значение, ведь именно 9 декабря 1828 года была основана первая отечественная ветеринарная школа — Киевская ветеринарная академия, что стало знаменательным событием в истории украинской ветеринарной науки.

Всемирный день техно-музыки

9 декабря мировое сообщество отмечает Всемирный день техно-музыки. Этот праздник основан для чествования техно-музыки — одного из ведущих направлений электронной музыки, зародившегося в начале 1980-х в городе Детройт, США, и получившего мировое признание.

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный ООН в 2003 году после принятия Конвенции против коррупции. Цель этого дня — акцентировать внимание на проблеме коррупции в глобальном масштабе и объединить усилия правительств, организаций и общественности в противодействии этому явлению.

Международный день памяти жертв преступлений геноцида

9 декабря чтится Международный день памяти жертв преступлений геноцида, установленный Генассамблеей ООН в 2015 году. Этот день призван напоминать о трагических последствиях геноцида, почтить память погибших и способствовать предотвращению подобных преступлений в будущем.

Какие исторические события произошли 9 декабря

1824 — обретение независимости Перу после победы над испанскими колонизаторами в битве при Аякучо.

1905 — принятие закона об отделении церкви от государства во Франции.

1917 — формирование курултая как высшего органа крымских татар в Крыму.

1948 — принятие Генассамблеей ООН Международной конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.

1953 — заявление General Electric об увольнении всех коммунистов из компании.

1968 — первая публичная демонстрация компьютерной мыши в Сан-Франциско.

1990 — избрание Леха Валенсы первым всенародно избранным президентом Польши.

1992 — начало миротворческой миссии ООН в Сомали.

Кто родился 9 декабря

1608 — Джон Мильтон, выдающийся поэт Англии.

1748 — Клод-Луи Бертолле, химик из Франции.

1863 — Борис Гринченко, украинский литератор.

1901 — Эден фон Хорват, драматург из Австрии.

1925 — патриарх Владимир (Владимир Романюк), украинский церковный деятель, глава УПЦ КП.

1932 — Дональд Бёрд, американский джазмен-трубач и композитор.

1953 — Джон Малкович, актер и режиссер из США.

1972 — Тре Кул (настоящее имя Фрэнк Эдвин Райт III), ударник американской панк-группы Green Day.

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