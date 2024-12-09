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Неделя права, День ветеринарной медицины и День борьбы с коррупцией: праздники и события 9 декабря

Неделя права, День ветеринарной медицины и День борьбы с коррупцией: праздники и события 9 декабря

Сегодня, 9 декабря 2024 года, в Украине начинается Всеукраинская неделя права, также празднуют Международный день ветеринарной медицины и Международный день борьбы с коррупцией. «Одесская Жизнь» рассказывает об этих и других событиях, связанных с 9 декабря.

Всеукраинская неделя права

9 декабря стартует Всеукраинская неделя права — ежегодная национальная инициатива, направленная на развитие правовой культуры и повышение юридической грамотности населения. Это мероприятие традиционно проводится в течение первой полной недели декабря, включая различные просветительские мероприятия о правах граждан, их обязанностях и способах правовой защиты.

Международный день ветеринарной медицины

9 декабря отмечается Международный день ветеринарной медицины — профессиональный праздник, который чествует работников ветеринарной отрасли и подчеркивает значимость ветеринарии для здоровья как животных, так и людей. Хотя этот праздник не имеет всемирного признания, в Украине он имеет особое значение, ведь именно 9 декабря 1828 года была основана первая отечественная ветеринарная школа — Киевская ветеринарная академия, что стало знаменательным событием в истории украинской ветеринарной науки.

Всемирный день техно-музыки

9 декабря мировое сообщество отмечает Всемирный день техно-музыки. Этот праздник основан для чествования техно-музыки — одного из ведущих направлений электронной музыки, зародившегося в начале 1980-х в городе Детройт, США, и получившего мировое признание.

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный ООН в 2003 году после принятия Конвенции против коррупции. Цель этого дня — акцентировать внимание на проблеме коррупции в глобальном масштабе и объединить усилия правительств, организаций и общественности в противодействии этому явлению.

Международный день памяти жертв преступлений геноцида

9 декабря чтится Международный день памяти жертв преступлений геноцида, установленный Генассамблеей ООН в 2015 году. Этот день призван напоминать о трагических последствиях геноцида, почтить память погибших и способствовать предотвращению подобных преступлений в будущем.

Какие исторические события произошли 9 декабря

  • 1824 — обретение независимости Перу после победы над испанскими колонизаторами в битве при Аякучо.
  • 1905 — принятие закона об отделении церкви от государства во Франции.
  • 1917 — формирование курултая как высшего органа крымских татар в Крыму.
  • 1948 — принятие Генассамблеей ООН Международной конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.
  • 1953 — заявление General Electric об увольнении всех коммунистов из компании.
  • 1968 — первая публичная демонстрация компьютерной мыши в Сан-Франциско.
  • 1990 — избрание Леха Валенсы первым всенародно избранным президентом Польши.
  • 1992 — начало миротворческой миссии ООН в Сомали.

Кто родился 9 декабря

  • 1608 — Джон Мильтон, выдающийся поэт Англии.
  • 1748 — Клод-Луи Бертолле, химик из Франции.
  • 1863 — Борис Гринченко, украинский литератор.
  • 1901 — Эден фон Хорват, драматург из Австрии.
  • 1925 — патриарх Владимир (Владимир Романюк), украинский церковный деятель, глава УПЦ КП.
  • 1932 — Дональд Бёрд, американский джазмен-трубач и композитор.
  • 1953 — Джон Малкович, актер и режиссер из США.
  • 1972 — Тре Кул (настоящее имя Фрэнк Эдвин Райт III), ударник американской панк-группы Green Day.

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