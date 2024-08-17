Ветеринар на войне: как херсонец спасает животных под обстрелами

«В первые дни войны был настоящий зомби-апокалипсис»

Уже почти три года Александр выезжает в деоккупированные населенные пункты и на линию фронта, оказывая помощь раненым животным, используя все доступные ресурсы и свое профессиональное умение. Как и для многих украинцев полномасштабная война для ветеринара стала неожиданностью: внезапно на Херсонщине появились чужие люди в зеленой форме и масках, и никто не мог понять, что происходит.

— Две недели нас не выпускали из села, а потом разрешили выезжать только с белыми тряпками на машинах, как у оккупантов. Я сразу начал ездить на работу, ведь в Херсоне и других населенных пунктах царил настоящий хаос. Люди массово уезжали, оставляя животных на улицах, в вольерах, привязанными к заборам или столбам. Это выглядело как зомби-апокалипсис. Многие животные не были приспособлены к жизни на улице, а российские внедорожники давили их.

Ежедневно Александру приходилось спасать животных в сложных ситуациях. Он вспоминает, что оккупанты вели себя по-разному, постоянно искали каких-то «нацистов». Первый раз, когда он проезжал блокпост с россиянами, все прошло относительно нормально, хотя он провел около получаса под дулом автомата, пока его машину обыскивали.

— На блокпостах также стояли представители «ЛНР» и «ДНР». С ними было проще: если обеспечить еду и воду, проблем не возникало. Но по дороге было много расстрелянных и взорванных гражданских машин. Люди стремились попасть на подконтрольную Украине территорию. Было тяжело это видеть и переживать.

Несмотря на все, что происходило вокруг, Александр не прекращал работать. Сначала медикаментов для животных хватало, но со временем запасы иссякли. А потом приходилось импровизировать: использовать подручные средства или человеческие лекарства, а иногда даже российские препараты.

— Сразу вспоминается история о маленьком щенке из Чернобаевки, которого переехал внедорожник оккупантов. Признаюсь, это было зрелище не для слабых нервов: животное было почти разорвано пополам. Я буквально собирал его из подручных материалов. Щенок выжил, и люди, которые его нашли, оставили себе. Надеюсь, что сейчас с ним все хорошо. Это был один из самых сложных случаев в моей практике, — с волнением вспоминает Александр.

«Под обстрелами работают только «неадекватные»

Когда наши ребята освободили часть Херсонщины, Александр начал выезжать в другие населенные пункты, в частности на Донбасс. В рамках эвакуационной миссии он в течение четырнадцати дней провел 180 операций различным животным, которые приносили как военные из зоны боевых действий, так и гражданские.

— Одним из таких направлений была Константиновка, что в Донецкой области. Многие животные страдали от взрывных травм. Мне помогали как обычные люди, так и благотворительные фонды. Также я ездил на блокпосты по просьбе военных, чтобы стерилизовать собак, которые к ним прибились, и вакцинировать их от бешенства.

Сейчас Александр реже выезжает, но продолжает помогать животным в опасных местах, куда люди обычно боятся ехать. «Работать под обстрелами выезжают только такие «неадекватные», как я», — шутит ветеринар. На вопрос о защитной одежде он ответил, что бронежилеты уже не в моде. Но в очень опасных ситуациях надевает бронежилет и шлем, например, в таких населенных пунктах, как Киндейка и Антоновка.

— В ноябре 2022 года, после освобождения Херсонщины, мне пришлось выехать на один из самых сложных вызовов в Антоновку. Бабушка нашла привязанную собаку, у которой цепь врезалась в шею. Прямо возле разбомбленного Антоновского моста мне пришлось оперировать песика на коленях, буквально на месте, собрав его в кучу. Вокруг свистят ракеты, взрывы, хаос, а я молюсь над тем щенком, чтобы успеть завершить операцию. Руки дрожат, а бабушка спокойно сидит возле меня и рассказывает, как ей живется. Вот такие — эти украинцы, — с улыбкой вспоминает мужчина.

Недавно к Александру привезли алабая, по имени Кубас из Белозерки после сильного артобстрела. Животное имело разбитый череп, разорванную кожу и выбитый глаз. Александр оказал ему первую хирургическую помощь. Сейчас Кубас жив и проходит и реабилитацию. К сожалению, такие случаи не редкость, ведь на войне животные часто страдают от осколочных ранений и переломов конечностей. Александр также вспоминает о подрыве Каховской ГЭС, который он называет «Титаником за один день».

— Описать то, что я увидел, просто невозможно. Еще вчера были обычные улицы и дома, а сегодня приходится плыть по крышам. Вода сначала была настолько прозрачной, что я мог видеть автомобили на дне. В таких экстремальных условиях мы ловили собак и котов, а потом кто-то «вылавливал» людей… Мы работали с утра до ночи, приводя их в порядок и откачивая. Это было больше тысячи животных.

Местные очень боялись лептоспироза. В воде плавали трупы животных, что вызывало большой страх, ведь лептоспироз — серьезная болезнь. Переживали также из-за возможности холеры и чумы, поскольку начали массово появляться грызуны. Сейчас ситуация улучшилась: появились специалисты, которые занимаются борьбой с этими проблемами в Херсоне и области.

«Не оставляйте животных, они тоже имеют душу»

На улицах Херсонской области и других населенных пунктов, где продолжается активная война, до сих пор много бездомных животных. Они образуют стаи: коты, обычные и декоративные собаки. Животные размножаются и живут в заброшенных зонах: оставленных предприятиях, застройках и прибрежных территориях. К ним иногда присоединяются дикие животные. Александр говорит, что в таких городах активно развивается бешенство.

— Приютов для животных в Херсоне и других регионах вблизи линии фронта пока немного, и если есть, то они переполнены. Нет возможности принимать новых животных, а власть и государство не финансируют их содержание или помощь, что является большой проблемой, — акцентирует Александр.

Изменились отношения между животными и людьми. Брошенные кошки и собаки проявляют эмоции и все понимают. Они испытывают стресс, реагируют на изменение запахов и людей, отказываются от еды и воды, прячутся в укрытиях и могут умирать от депрессии. А если люди возвращаются домой, то они не забирают своих животных обратно. Александр неоднократно сталкивался с такими случаями.

— Заботьтесь о животных так, как это возможно в условиях войны. Прежде всего, важно обеспечить их пищей, ведь голодные животные часто сбиваются в стаи и могут становиться агрессивными. Если вы встречаете животное, которое нуждается в помощи, окажите ее. Если это животное травмировано, используйте любые подручные материалы, чтобы наложить жгут или перевязать раны, обработайте его антисептиком.

За эти три года войны Александру пришлось увидеть столько крови, раненых животных с оторванными конечностями, разорванными головами и ушами — больше, чем за всю ветеринарную практику. Поэтому сейчас он желает, чтобы поскорее закончился этот ужас и можно было просто на неделю-две закрыться дома, отключить телефон и отдохнуть.