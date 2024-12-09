Тиждень права, День ветеринарної медицини та День боротьби з корупцією: свята та події 9 грудня

Всеукраїнський тиждень права

9 грудня стартує Всеукраїнський тиждень права – щорічна національна ініціатива, спрямована на розвиток правової культури та підвищення юридичної грамотності населення. Цей захід традиційно проводиться протягом першого повного тижня грудня, включаючи різноманітні просвітницькі заходи щодо прав громадян, їхніх обов’язків та способів правового захисту.

Міжнародний день ветеринарної медицини

9 грудня відзначається Міжнародний день ветеринарної медицини – професійне свято, що вшановує працівників ветеринарної галузі та підкреслює значущість ветеринарії для здоров’я як тварин, так і людей. Хоча це свято не має всесвітнього визнання, в Україні воно має особливе значення, адже саме 9 грудня 1828 року було засновано першу вітчизняну ветеринарну школу – Київську ветеринарну академію, що стало визначною подією в історії української ветеринарної науки.

Всесвітній день техно-музики

9 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день техно-музики. Це свято започатковане для відзначення техно-музики – одного з провідних напрямків електронної музики, що зародився на початку 1980-х у місті Детройт, США, та здобув світове визнання.

Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією, запроваджений ООН у 2003 році після ухвалення Конвенції проти корупції. Мета цього дня – акцентувати увагу на проблемі корупції у глобальному масштабі та об’єднати зусилля урядів, організацій та громадськості у протидії цьому явищу.

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду

9 грудня вшановується Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, встановлений Генасамблеєю ООН у 2015 році. Цей день покликаний нагадувати про трагічні наслідки геноциду, вшановувати пам’ять загиблих та сприяти запобіганню подібних злочинів у майбутньому.

Які історичні події стались 9 грудня

1824 — здобуття незалежності Перу після перемоги над іспанськими колонізаторами в битві при Аякучо.

1905 — прийняття закону про відокремлення церкви від держави у Франції.

1917 — формування курултаю як вищого органу кримських татар у Криму.

1948 — прийняття Генасамблеєю ООН Міжнародної конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього.

1953 — заява General Electric про звільнення всіх комуністів з компанії.

1968 — перша публічна демонстрація комп’ютерної миші в Сан-Франциско.

1990 — обрання Леха Валенси першим всенародно обраним президентом Польщі.

1992 — початок миротворчої місії ООН у Сомалі.

Хто народився 9 грудня

1608 — Джон Мілтон, видатний поет Англії.

1748 — Клод-Луї Бертолле, хімік з Франції.

1863 — Борис Грінченко, український літератор.

1901 — Еден фон Хорват, драматург з Австрії.

1925 — патріарх Володимир (Володимир Романюк), український церковний діяч, очільник УПЦ КП.

1932 — Дональд Берд, американський джазмен-трубач і композитор.

1953 — Джон Малкович, актор та режисер зі США.

1972 — Тре Кул (справжнє ім’я Френк Едвін Райт III), ударник американського панк-гурту Green Day.

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