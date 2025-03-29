Практика переведення стрілок на зимовий і літній час в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року, яка передбачає переведення годинника щороку в останню неділю жовтня і березня.

Таким чином, о 3:00 ночі 30 березня стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як комп’ютери, планшети, смартфони і розумні годинники, змінюють час автоматично. Проте старі мобільні телефони і механічні годинники необхідно буде відрегулювати вручну.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4201, який передбачав скасування сезонного переходу часу і встановлення постійного зимового часу. Проте цей законопроєкт так і не набрав чинності, оскільки його не підписав президент Володимир Зеленський. Ба більше – як стверджують ЗМІ, Зеленський не планує цього робити. А це означає, що практика сезонного переведення часу буде продовжена.