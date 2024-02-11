Не вынес жизни на чужбине: одессит «забыл» о пункте пропуска, возвращаясь из Молдовы (видео)

Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, нарушителя границы «засекли» с помощью беспилотника с тепловизионной камерой пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Выяснилось, что нарушитель – 30-летний одессит, который шел в Украину пешком, обходя пограничные посты. Свои действия мужчина объяснил тем, что он больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться домой в Украину.

«Антиуклониста» задержали и составили на него админпротокол за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как на пограничном пункте пропуска «Маяки» задержали водителя фуры и трех уклонистов. При этом водитель выбрал интересный способ отвлечь пограничников.

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