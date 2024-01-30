На Одещине предприниматель, правоохранители и многодетный отец организовали вывоз уклонистов за границу

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как установили следователи ГБР, поиском желающих мужчин, стремившихся уехать за границу, занимался предприниматель. Он подделывал документы о снятии мужчин с военного учета по состоянию здоровья.

Участвующие в схеме правоохранители обеспечивали формальный осмотр документов и с фальшивыми справками пропускали их через государственную границу. А четвёртый участник — сам многодетный отец, на собственном авто перевозивший уклонистов в Молдову.

Каждому такому пассажиру поездка за границу стоила 7 тысяч долларов.

Сейчас известно о четверых мужчинах, покинувших Украину по такой схеме. Еще возможные «клиенты», воспользовавшиеся предложением, устанавливаются.

Организатору и трем участникам объявили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное правонарушение злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.