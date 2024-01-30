Новости Одессы и Одесской области

На Одещине предприниматель, правоохранители и многодетный отец организовали вывоз уклонистов за границу

На Одещине предприниматель, правоохранители и многодетный отец организовали вывоз уклонистов за границу

В Одесской области предприниматель, два правоохранителя и многодетный мужчина организовали схему вывоза за границу военнообязанных мужчин. Стоила такая поездка 7 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как установили следователи ГБР, поиском желающих мужчин, стремившихся уехать за границу, занимался предприниматель. Он подделывал документы о снятии мужчин с военного учета по состоянию здоровья.

Участвующие в схеме правоохранители обеспечивали формальный осмотр документов и с фальшивыми справками пропускали их через государственную границу. А четвёртый участник — сам многодетный отец, на собственном авто перевозивший уклонистов в Молдову.

дбр - затримання

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Каждому такому пассажиру поездка за границу стоила 7 тысяч долларов.

Сейчас известно о четверых мужчинах, покинувших Украину по такой схеме. Еще возможные «клиенты», воспользовавшиеся предложением, устанавливаются.

Организатору и трем участникам объявили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное правонарушение злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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