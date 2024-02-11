Одесская область: что прятал водитель-«патриот» за огромным флагом Украины

Переборщил с патриотизмом

Подробности задержания водителя грузовика и трех мужчин рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

При пересечении границы внимание пограничников привлек ультрапатриотичный водитель грузовика. На нем была одета «пиксельная» куртка (пикселем называют камуфляжный рисунок на форме ВСУ), в кабине он повесил огромный украинский флаг. И много разговаривал на патриотические темы.

Как раз за флагом пограничники и обнаружили совсем не патриотичный груз. Точнее – пассажиров. Три военнобязанных украинца, чтобы избежать мобилизации, решили незаконно покинуть страну. Двое прятались за флагом, на спальном месте водителя. Третьему пришлось скрючиться на полу под приборной панелью.

Как работала схема побега

И 44-летний водитель из Николаевской области, и его пассажиры задержаны. Выяснилось, что мужчины нашли в интернете объявления о переправке в Молдову и решили бежать из страны. На автозаправке они подсели в указанную машину и продолжили путь. За возможность бегства они заплатили восемь тысяч долларов США: половину сразу, а остальную сумму должны были передать уже в Молдове.

Беглецам грозит админответственность (и, скорее всего, получение повестки), а против водителя открыто уголовное дело по ст. 332 УК Украины. Наказание там предусматривает от 4 до 8 лет тюрьмы. Грузовик также конфисковали.

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