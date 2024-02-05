Новости Одессы и Одесской области

Взрывчатку из Одессы обнаружили на границе Грузии

Взрывчатку из Одессы обнаружили на границе Грузии

Грузинская Служба безопасности объявила о конфискации груза с взрывными устройствами, следовавшая, предположительно из Одессы в российский Воронеж. «Посылку» связывают с представителем украинской партии «Слуга народа». Об этом Служба безопасности Грузии заявила на своей Фейсбук-странице.

По информации грузинских спецслужб, 19 января из Одессы в Грузию поступили три взрывных устройства. Они были доставлены через Румынию, Болгарию и Турцию с использованием микроавтобуса, принадлежащего гражданину Украины. По версии спецслужб, планировалось ввезти взрывчатку в Россию через КПП «Дарьял» с намерением доставки в Воронеж. Власти утверждают, что 14 кг взрывчатки были представлены как аккумуляторы для электромобилей.

Организатором процесса, по версии спецслужб, является гражданин Украины и кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе из Батуми. Следствие считает, что только он был осведомлен о заложенной взрывчатке, отмечая его активное отслеживание перемещения устройств.

Взрывные устройства содержат пластическую взрывчатку военного назначения С-4 и активируются электродетонатором и таймером. В настоящее время проводится расследование по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств с возможным добавлением статьи о подготовке теракта. Квалификация может повлечь за собой лишение свободы от 3 до 15 лет. Украинские представители не давали комментарии по этому вопросу.

Читайте также: В Одессе успешно обезвредили агентурную сеть ФСБ

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить