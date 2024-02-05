Взрывчатку из Одессы обнаружили на границе Грузии

По информации грузинских спецслужб, 19 января из Одессы в Грузию поступили три взрывных устройства. Они были доставлены через Румынию, Болгарию и Турцию с использованием микроавтобуса, принадлежащего гражданину Украины. По версии спецслужб, планировалось ввезти взрывчатку в Россию через КПП «Дарьял» с намерением доставки в Воронеж. Власти утверждают, что 14 кг взрывчатки были представлены как аккумуляторы для электромобилей.

Организатором процесса, по версии спецслужб, является гражданин Украины и кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе из Батуми. Следствие считает, что только он был осведомлен о заложенной взрывчатке, отмечая его активное отслеживание перемещения устройств.

Взрывные устройства содержат пластическую взрывчатку военного назначения С-4 и активируются электродетонатором и таймером. В настоящее время проводится расследование по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств с возможным добавлением статьи о подготовке теракта. Квалификация может повлечь за собой лишение свободы от 3 до 15 лет. Украинские представители не давали комментарии по этому вопросу.

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