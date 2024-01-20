Как учиться в украинских вузах детям с оккупированных территорий

– Какие механизмы будут предусмотрены для вступления в высшие учебные заведения на 2024 год для детей с оккупированных территорий? Из-за отсутствия качественного интернета многие не успели подать заявления в этом году.

– Министерство образования и науки (МОН) представило Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году. После обсуждения и представления предложений Порядок будет утвержден и обнародован. К сожалению, пока иного способа, чем подача заявлений в электронном виде защищенными каналами связи через VPN, нет. Мы готовы услышать и проработать все альтернативные реалистичные предложения. Относительно предложения увеличить сроки подачи заявлений поступающим с временно оккупированных территорий – озвучим его специалистам по вопросам высшего образования МОН.

– Здравствуйте. Как быть с аттестацией педагогов на оккупированных территориях? Учителя на простое. Положение предусматривает отсрочку на год аттестации по уважительным причинам. Простой будет и больше года.

Как о повышении квалификации учителей, находящихся на простое? Отозвать учителя с простоем для прохождения ПК?

– Конечно, нужно разбирать каждую конкретную ситуацию. Для этого можно подать письменное обращение на мое имя. Но если говорить в общем, то как может учитель, находясь на неподконтрольной территории, повысить свою квалификацию?

Причислить же ему/ей аттестацию только потому, что он находится на временно оккупированной территории – тоже неправильно. Человек должен пройти обучение, подтвердить свои знания и навыки. Единственный разумный выход в этой ситуации – отсрочка аттестации. Пока на год, может быть, потом еще на год. Механизм отсрочки, кстати, прописан в Положения об аттестации педагогических работников. С одной стороны, я понимаю ситуацию, в которой оказались учителя на этих территориях, с другой – я категорический противник профанации.

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