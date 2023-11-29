В одесском вузе декана несуществующего факультета подозревают в «осваивании» бюджетных миллионов

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Аудиторы проверили финансовое состояние Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой. Как выяснилось, в вузе существует факультет заочной и магистерской подготовки. Вопреки закону, этот факультет не объединяет ни одной кафедры и лаборатории, но имеет декана, которому выплатили более 1 млн грн зарплаты.

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Кроме этих расходов в академии с нарушением законодательства и сверх установленного лимита были выплачены стипендии студентам дневной формы на сумму в полмиллиона гривен. В некоторых случаях стипендии выплачивались в завышенном размере.

В общей сложности обнаруженные во время ревизии нарушения в Академии привели к потерям на сумму 2 млн 335 тыс. грн.

На шестерых сотрудников вузов аудиторы составили протоколы, а материалы ревизии передали полиции.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на коррупции разоблачен чиновник Одесского рыбпатруля. Он ежемесячно собирал дань с рыбохозяйственных кооперативов, в свою очередь обещал не мешать вести рыбный промысел.