В Одесской области запретили ловить раков: когда снимут запрет

С 12 сентября устанавливается запрет на промышленный и любительский отлов раков в реке Дунай и придунайских озерах.
Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, эти ограничения вводятся во время линьки раков.
Запрет продлится до 5 октября.
Важно помнить, что лов раков во время запрета является серьезным нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За незаконный вылов раков предусмотрены:
- штрафы,
- уголовная ответственность,
- возмещение нанесенного ущерба рыбному хозяйству.
Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.
Сообщать о незаконной ловле раков просят на горячую линию: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33
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