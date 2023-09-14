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В Одесской области запретили ловить раков: когда снимут запрет

В Одесской области запретили ловить раков: когда снимут запрет

С 12 сентября устанавливается запрет на промышленный и любительский отлов раков в реке Дунай и придунайских озерах.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, эти ограничения вводятся во время линьки раков.

Запрет продлится до 5 октября.

Важно помнить, что лов раков во время запрета является серьезным нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с частью 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

За незаконный вылов раков предусмотрены:

  • штрафы,
  • уголовная ответственность,
  • возмещение нанесенного ущерба рыбному хозяйству.

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

Сообщать о незаконной ловле раков просят на горячую линию: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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