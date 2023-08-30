Нардепов и госслужащих могут мобилизовать: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому нардепы и другие госслужащие и должностные лица подлежат мобилизации.

О регистрации законопроекта идет речь на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предлагается исключить из закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» упоминание нардепов в части, где речь идет об отсрочках от призыва на военную службу во время мобилизации.

Кроме того, предлагается убрать из закона «О статусе народного депутата Украины» статью 29. Согласно этой статье народный депутат на срок исполнения своих полномочий освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебное и специальное собрание.

Но стоит заметить, что если будут изменения в законе, то они будут касаться только нардепов. Все остальные категории граждан Украины, подпадающие под отсрочку от военной службы, остаются неизменными.

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