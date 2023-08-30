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Нардепів і держслужбовців можуть мобілізувати: у Раді зареєстрували законопроєкт

Нардепів і держслужбовців можуть мобілізувати: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким нардепи та інші держслужбовці й посадовці підлягають мобілізації. 

Про реєстрацію законопроєкту йдеться на сайті Верховної Ради.

У законопроєкті пропонується виключити із закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” згадку про нардепів у частині, де йдеться про відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Законопроєкт

Окрім того, пропонується прибрати із закону “Про статус народного депутата України” статтю 29. Згідно з цією статтею народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні та спеціальні збори.

Але варто зауважити, що якщо будуть зміни у законі, то стосуватимуться вони лише нардепів. Усі інші категорії громадян України, які підпадають під відстрочку від військової служби, залишаються незмінними.

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