“Нафтогаз” назвал цену на газ для населения в феврале

Газопоставляющая компания “Нафтогаз” установила цену на газ для населения в феврале.
Цена составит 6,86 гривен за кубометр и будет ниже, чем ранее утвердил Кабмин, сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
Правительство ранее утвердило граничную цену на газ для населения – не больше 6,99 гривен за кубометр.
“В феврале в рамках тарифного плана “Месячный” цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки”, – сказано в сообщении “Нафтогаза”.
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