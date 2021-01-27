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“Нафтогаз” назвал цену на газ для населения в феврале

“Нафтогаз” назвал цену на газ для населения в феврале

Газопоставляющая компания “Нафтогаз” установила цену на газ для населения в феврале.

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Цена составит 6,86 гривен за кубометр и будет ниже, чем ранее утвердил Кабмин, сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

Правительство ранее утвердило граничную цену на газ для населения – не больше 6,99 гривен за кубометр.

“В феврале в рамках тарифного плана “Месячный” цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки”, – сказано в сообщении “Нафтогаза”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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