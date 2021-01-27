“Нафтогаз” назвал цену на газ для населения в феврале

Газ со счетчиком и без: нормы потребления, отключение и ответственность газовщиков Несколько лет назад был принят Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». В связи с этим облгазы по решению правительства должны были обеспечить установку счетчиков в квартирах и домах с 2012-го по 2020 год – поэтапно, в зависимости от категории потребителей. С 1 января 2021 года потребители без счетчиков должны быть отключены от газоснабжения. ПОДРОБНЕЕ

Тарифы на отопление: где в Украине самое дорогое тепло? Отопительный сезон уже полноценно стартовал, а значит, нам вот-вот придут квитанции на оплату. Это – самая дорогая коммунальная услуга в Украине. Но цены на нее отличаются в зависимости от региона и от теплопоставляющей организации, которых в населенном пункте может быть несколько. «Одесская жизнь» сравнила тарифы на тепло в разных городах Украины. ПОДРОБНЕЕ

Отопление подорожает, а платить придется круглый год? В Украине в ближайшее время ожидается повышение тарифов на отопление. О подорожании этой коммунальной услуги объявили уже несколько регионов. Почему и насколько могут подняться цены на тепло, а также готовиться ли к худшему потребителям, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ