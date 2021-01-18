Цена на газ: Кабмин зафиксировал тариф для населения

Кабинет министров Украины зафиксировал цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 18 января.

Цена на газ для для населения в Украине теперь составляет 6,99 гривен за кубометр.

“Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты”, – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Цена за газ в размере 6,99 гривен за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС. Распределение по локальным газовым сетям тут не учитывается.

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