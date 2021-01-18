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Цена на газ: Кабмин зафиксировал тариф для населения

Цена на газ: Кабмин зафиксировал тариф для населения

Кабинет министров Украины зафиксировал цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.

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Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 18 января.

Цена на газ для для населения в Украине теперь составляет 6,99 гривен за кубометр.

“Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты”, – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Цена за газ в размере 6,99 гривен за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС. Распределение по локальным газовым сетям тут не учитывается.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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