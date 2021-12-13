Цена на газ и условиях договора: что нужно знать потребителям?

Решением правительства был установлен так называемый годовой тариф, благодаря чему потребители могут планировать свои расходы при пользовании газом.

Периодически компания «Одессагаз – Поставка» предлагает тариф на газ меньше заявленного. Будет ли скидка в декабре?

Действует фиксированный тариф на газ

«Одессагаз – Поставка» сообщает, что в декабре действуют следующие тарифы:

«Годовой фиксированный» — 9,20 гривни за кубометр (с НДС).

Устанавливается на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

— 9,20 гривни за кубометр (с НДС). Устанавливается на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. «Месячный» — 13,00 гривен за кубометр(с НДС).

Устанавливается на период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что в прошлом месяце потребителям, которые оплачивают стоимость газа по тарифу «Годовой фиксированный», была предоставлена возможность воспользоваться скидкой. Для этого нужно было до 25 ноября 2021 года оплатить за газ, потребленный в октябре, и внести рекомендованный платеж за газ, потребленный в ноябре 2021 года. В таком случае тариф с учетом скидки составил 7,96 гривни за кубометр (с НДС). Воспользоваться скидкой могли добросовестные плательщики, не имеющие задолженности.

Ранее мы рассказывали об особенностях новой системы оплаты за газ.

Вовремя платить и соблюдать правила безопасности

Поставщик газа просит потребителей вовремя оплачивать за потребленный газ, как это прописано в договоре. А также – соблюдать другие нормы, предусмотренные Типовым договором поставки природного газа бытовым потребителям*:

заключить договор распределения природного газа с Оператором ГРМ для получения права правомерного отбора газа из газораспределительной системы и доставки газа потребителю;

своевременно уведомлять поставщика обо всех изменениях в отношении персонифицированных данных абонента;

своевременно уведомлять поставщика обо всех изменениях в отношении персонифицированных данных абонента; рационально использовать природный газ, осторожно обращаться с газовыми приборами и устройствами и использовать полученный природный газ исключительно для собственных бытовых нужд;

не допускать несанкционированного отбора природного газа;

не позднее чем за 20 дней до освобождения помещения или полного прекращения потребления природного газа в письменном виде уведомить поставщика о расторжении Договора и рассчитаться за потребленный природный газ;

проводить по требованию поставщика сверки фактически использованных объемов природного газа и предъявлять платежные документы по требованию поставщика для проверки правильности оплаты;

возмещать поставщику ущерб, понесенный им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением потребителем своих обязательств;

беспрепятственно допускать в жилые и подсобные помещения, где расположены газовые приборы, устройства и счетчики газа, представителей поставщика для сверки показаний фактически использованных объемов природного газа (при предъявлении служебных удостоверений).

Мария Васильева

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