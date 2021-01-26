Чтобы разбираться в той или иной области, необходимы соответствующие знания. Особенно важно, если это связано с возможным ущербом для жизни и здоровья, а также для защиты своих прав. Ответы на актуальные вопросы потребителей дают специалисты компании «Одессагаз-Поставка».

Как часто надо проверять работу газовой плиты?

Техническое обслуживание газовой плиты осуществляется один раз в три года. Оно проводится за счет потребителя. Выполнять подобные работы должны предприятия, которые имеют право заниматься подобной деятельностью. Техническое обслуживание газовых приборов могут проводить и мастера предприятия «Одессагаз». При этом специалисты должны:

провести внешний осмотр газопровода и крана перед газовым прибором на предмет выявления каких-либо дефектов;

сверить соответствие установки газовой плиты с требованиями проекта и нормативных документов;

проверить надежность крепления стола плиты к ее корпусу, сохранность и наличие ручек кранов плиты, состояние конфорок, отсутствие нагара на стенах духового шкафа;

проверить плотность перекрытия газа краном, плавность его хода на всем диапазоне, надежность его фиксации в состоянии «закрыто» (при необходимости произвести смазку крана);

проверить и отрегулировать процесс сжигания газа (пламени горелок), а также герметичность всех мест резьбовых соединений после отключающего устройства. При обнаружении негерметичности устранить ее и провести повторную проверку плотности соединений.

Каким образом решается вопрос с переплатой и долгами за газ?

Оплата за потребленный газ регулируется Правилами поставки природного газа (Постановление Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг № 2496 от 30.09.2015 г.).

В частности, если образовалась переплата за потребление газа, излишек засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период. Эта сумма также может быть возвращена потребителю на текущий счет по его письменному требованию.

При возникновении задолженности по договору поставки природного газа между поставщиком и потребителем может быть заключен договор реструктуризации и составлен график погашения задолженности. Если график погашения задолженности не был составлен, поставщик вправе засчитать деньги, полученные от потребителя в текущем расчетном периоде, в счет погашения существующей задолженности. Потребителю следует знать о том, что наличие согласованного графика погашения задолженности не освобождает его от текущих платежей.

При несоблюдении графика погашения задолженности или отсутствии оплаты текущих платежей поставщик вправе прекратить или ограничить поставку природного газа на объект потребителя.

Что такое EIC-код и зачем он нужен?

EIC-код (Energy Identification Code) – это «персональный газовый номер» потребителя как участника рынка природного газа. ЕІС-код указывается в заявлениях-присоединениях к условиям договоров поставки и распределения природного газа: он представляет собой последовательность букв и цифр, состоящую из 16 позиций.

ЕІС-код позволяет осуществлять электронный обмен данными между субъектами рынка природного газа и упрощает процедуру смены потребителем поставщика природного газа.

Надо сказать, что присвоение ЕІС является необходимым условием для поставок природного газа бытовым потребителям. Это предусмотрено Кодексом газораспределительных сетей и Правилами поставки природного газа.

ЕІС-коды были присвоены операторами ГРМ (облгазами) автоматически. При отказе потребителя природного газа от присвоения ему персонифицированных EIC-кодов, оператор ГРМ присваивает EIC-код отдельной точке коммерческого учета.

Кто за что отвечает на газовом рынке?

В обязанности ОАО «Одессагаз-Поставка» входят следующие функции:

получение от оператора ГРМ (АО «Одессагаз») информации об объеме использованного потребителем газа;

выставление потребителю счета за использованный газ;

сбор с потребителей платы за предоставленную услугу;

решение вопросов взыскания проблемной задолженности;

оказание информационной поддержки потребителю о его платежах за поставку газа.

В обязанности АО «Одессагаз» входит:

подключение (отключение) природного газа (предоставление технических условий, проведение работ);

прием от потребителя показаний счетчика газа;

фиксация объемов использованного потребителем газа и передача этих данных поставщику (ОАО «Одессагаз-Поставка»);

выставление потребителю счета за распределение газа (так называемая абонплата);

сбор абонплаты с потребителей;

решение вопросов взыскания проблемной задолженности;

обеспечение качества и давления газа;

устранение аварий (проведение работ).

Ольга Новикова

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