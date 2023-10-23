Над Одессой сбивали российские дроны: подробности ночного боя

Ночью, 23 октября, более 3,5 часов враг атаковал ударными беспилотниками припортовую инфраструктуру Одесской области. Взрывы были слышны в разных районах города, работало ПВО.
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесщины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны.
Силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно: 9️ БПЛА были сбиты на Одесщине, еще 1️- на Винничине.
Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Люди не пострадали.
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