Над Одессой сбивали российские дроны: подробности ночного боя

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесщины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны.

Силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно: 9️ БПЛА были сбиты на Одесщине, еще 1️- на Винничине.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Люди не пострадали.

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