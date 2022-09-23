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Атака дронов в Одессе: на Новом рынке ранена женщина

Атака дронов в Одессе: на Новом рынке ранена женщина

Сегодня, 23 сентября, в Одессе при попытке сбить атакующие город вражеские дроны-камикадзе была ранена женщина.

Об этом сообщила местная жительница Екатерина Олейник.

«Стреляли»… Новый рынок недалеко от порта. А если сверху смотреть, то совсем даже очень близко. Рикошет. Пуля отскочила и попала в женщину. Спасло, что рикошетом»,

– написала она у себя в Facebook.

Пост Екатерины Олейник

Предварительно, у пострадавшей трещина ребра. Она обратилась к медикам.

Также Екатерина Олейник опубликовала фото пули («10 грамм, смятый наконечник»):

Пуля, ранило женщину в Одессе

Напомним, сегодня днем, 23 сентября 2022 года, рашисты атаковали Одессу дронами Shahed-136 (Шахид-136), которые поставляет россии Иран. Применять это оружие начали совсем недавно.

Несколько беспилотников-камикадзе удалось сбить. Есть информация о том, что сбить дроны пытались при помощи стрелкового оружия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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