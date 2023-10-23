Над Одесою збивали російські дрони: подробиці нічного бою

Вночі, 23 жовтня, понад 3,5 години ворог атакував ударними безпілотниками припортову інфраструктуру Одеської області. Вибухи було чути у різних районах міста, працювала ППО.
Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог направив дрони-камікадзе з кримського мису Чауда припортовою інфраструктурою Одещини. Заходили на удар вони з моря, де їх зустріли підрозділи протиповітряної оборони.
Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно та зосереджено: 9️ БПЛА були збиті на Одещині, ще 1️ – на Вінниччині.
Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об’єкту припортової інфраструктури в Одеському районі. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.
Люди не постраждали.
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