Над Одесою збивали російські дрони: подробиці нічного бою

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог направив дрони-камікадзе з кримського мису Чауда припортовою інфраструктурою Одещини. Заходили на удар вони з моря, де їх зустріли підрозділи протиповітряної оборони.

Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно та зосереджено: 9️ БПЛА були збиті на Одещині, ще 1️ – на Вінниччині.

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об’єкту припортової інфраструктури в Одеському районі. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Люди не постраждали.

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