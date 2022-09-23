Новости Одессы и Одесской области

Российские войска пытаются атаковать Одессу дронами-камикадзе: в городе взрывы

Российские войска пытаются атаковать Одессу дронами-камикадзе: в городе взрывы

В Одессе объявлена воздушная тревога. Над городом замечено несколько летательных аппаратов треугольной формы, похожих на иранские беспилотник-камикадзе. По ним работает ПВО.

Около 14:20 в Одессе прогремел взрыв. Вскоре была объявлена воздушная тревога. При этом очевидцы сообщили и даже сняли пролет над Одессой треугольных беспилотных летательных аппаратов. Такие есть на вооружении российских оккупантов. Они поставляются им из Ирана. Применять это оружие рашисты начали совсем недавно.

ОБНОВЛЕНО

Сколько беспилотников задействовано в атаке, неизвестно. Но точно есть сбитые. Один из таких упал возле автозаправочной станции. Также появилось видео как одесские зенитчики сбивают «Шахида»:

ОБНОВЛЕНО

Автозаправочная станция повреждена упашим беспилотником, но пожара не возникло.

ОБНОВЛЕНО: В ГСЧС сообщили, что на АЗС взорвался баллон с кислородом во время проведения сварочных работ. Пострадал сварщик. С атакой дронов взрыв не связан.

беспилотник упал на азс в Одессе

ОБНОВЛЕНО

По свидетельствам очевидцев в Одессе поврежден инфраструктурный объект. Один из вражеских беспилотников достиг своей цели. Скорее всего дронов было два. Один сбила ПВО, второй, к большому сожалению, сумел долететь до цели.

место попадания дрона

ОБНОВЛЕНО Появилась официальная информация: 

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», Одесса атакована дронами-камикадзе с моря.

Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.

Погиб один гражданский человек.

Один «Шахид-136» сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Место попадания дронов-камикадзе

***

Shahed-136 (Шахид-136)- это небольшой беспилотный самолет управляется по каналу радиосвязи, на его борту имеется взрывчатка. Когда оператор видит цель, самолет падает на нее и взрывается.

Дальность полета – около 2 тыс километров, вес боевой части до 50 кг. Размаз крыльев – 2,5 м, скорость – 185 км/ч, вес – 200 кг.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить