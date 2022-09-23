Российские войска пытаются атаковать Одессу дронами-камикадзе: в городе взрывы

В Одессе объявлена воздушная тревога. Над городом замечено несколько летательных аппаратов треугольной формы, похожих на иранские беспилотник-камикадзе. По ним работает ПВО.

Около 14:20 в Одессе прогремел взрыв. Вскоре была объявлена воздушная тревога. При этом очевидцы сообщили и даже сняли пролет над Одессой треугольных беспилотных летательных аппаратов. Такие есть на вооружении российских оккупантов. Они поставляются им из Ирана. Применять это оружие рашисты начали совсем недавно.

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Сколько беспилотников задействовано в атаке, неизвестно. Но точно есть сбитые. Один из таких упал возле автозаправочной станции. Также появилось видео как одесские зенитчики сбивают «Шахида»:

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Автозаправочная станция повреждена упашим беспилотником, но пожара не возникло.

ОБНОВЛЕНО: В ГСЧС сообщили, что на АЗС взорвался баллон с кислородом во время проведения сварочных работ. Пострадал сварщик. С атакой дронов взрыв не связан.

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По свидетельствам очевидцев в Одессе поврежден инфраструктурный объект. Один из вражеских беспилотников достиг своей цели. Скорее всего дронов было два. Один сбила ПВО, второй, к большому сожалению, сумел долететь до цели.

ОБНОВЛЕНО Появилась официальная информация:

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», Одесса атакована дронами-камикадзе с моря.

Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы.

Погиб один гражданский человек.

Один «Шахид-136» сбит над морем силами противовоздушной обороны.

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Shahed-136 (Шахид-136)- это небольшой беспилотный самолет управляется по каналу радиосвязи, на его борту имеется взрывчатка. Когда оператор видит цель, самолет падает на нее и взрывается.

Дальность полета – около 2 тыс километров, вес боевой части до 50 кг. Размаз крыльев – 2,5 м, скорость – 185 км/ч, вес – 200 кг.