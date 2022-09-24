Что за беспилотники атаковали Одессу и насколько они опасны?

23 сентября россия впервые атаковала Одессу дронами-камикадзе. Итоги нападения: погиб один человек, разрушено административное здание, повреждены 4 жилых дома. «Одесская Жизнь» собрала всю известную информацию об этом новом оружии врага.

Российская «Герань-2» на самом деле иранский Shahed-136

На обломках сбитых украинскими военными беспилотиков написано их название – «Герань-2». Так их назвали в российской армии. Но их производство к россии не имеет никакого отношения. Страна-агрессор закупила их в Иране, где дроны носят название Shahed-136 («Шахид»-136). Шахидами в радикальном исламе называют верующих, принявших мученическую смерть ради своей религии. На практике ими оказываются фанатики-самоубийцы, убивающие тех, кого они считают врагами ислама, и готовые ради этого умереть сами. Например, подорвав бомбу на своем теле.

Что это за оружие – «Шахиды»?

Дрон Shahed-136 имеет треугольную форму, фюзеляж у него практически сливается с крылом, в носу расположен обтекатель, в котором находится взрывчатка.

Силовая установка – хвостовой электромотор с толкающим воздушным винтом. Размах крыльев составляет 2,5 метра, длина корпуса – около двух метров, заявленная дальность полета – не менее 2.000 километров, вес и вес боевой части неизвестны. Скорость полета – около 185 км/ч.

Как применяют Shahed-136

Иранцы придумали схему массового и скрытного применения «Шахидов». До пяти беспилотников помещают в контейнер, который располагают на гражданском грузовике. Оттуда их и запускают группами.

В Иране делают акцент именно на групповом использовании этих машин смерти и разрушения. Расчет делается на то, что даже если часть из них будет сбита, какие-то все же долетят до цели. Есть непроверенная информация, что россияне так и используют «Шахидов», включая маскировку под гражданский транспорт.

Что и показала первая атака на Одессу. Из трех дронов один был сбит, но два сумели нанести удар. Впрочем, вторая атака оказалась провальной, и все четыре БПЛА были сбиты.

Откуда их запускают по Одессе, точно неизвестно, это может быть как территория временно оккупированной Херсонщины, так и временно оккупированного Крыма. Технические характеристики летательного аппарата позволяет совершать очень дальние запуски.

Зачем россии «Шахиды» и как с ними бороться

В россии заявляли, что покупают «Шахидов» для борьбы с Хаймарсами и другой техникой ВСУ. Но, как мы видим, оккупанты не устояли перед соблазном атаковать здания в самом центре Одессы. У нашего противника просто маниакальное стремление разрушить все, что есть в Украине.

Как бороться с этими дронами-самоубийцами? Сбиваются «Шахиды» любыми средствами ПВО и даже обычным стрелковым оружием. Малый размер и низкая высота полета осложняют их обнаружение с помощью радаров, но такие аппараты можно обнаружить визуально, и отслеживать направление полета, так как их скорость невелика.

Смогут ли иранские беспилотники изменить ход войны?

Украинские военные эксперты говорят, что нет, хотя неприятности доставить ВСУ в состоянии. И многое зависит от их количества. Пока, по данным разведки, в россию поступило менее сотни таких аппаратов. Да, и как видно по опыту Одессы, сбивать их вполне реально, причем в больших количествах.

Продажа Ираном «Шахидов» россии отразилась на отношениях Украины с этим государством. Посол Ирана уже лишился аккредитации в нашей стране. Также могут быть услилены экономические санкции против Ирана со стороны Западных стран.

Опасны ли «Шахиды» для одесситов?

Иранские дроны-камикадзе представляют угрозу для жизни, здоровья и имущества жителей Одессы. Шахиды несут довольно мощный заряд на борту и имеют большой радиус поражения. Взрывная волна 23 сентября повредила 4 жилых дома – там выбиты окна, пострадали стены и крыши.

Кроме того, такой дрон может произвольно, или от попадания ПВО, взорваться в воздухе, и падающие обломки могут причинить немало бед.

Также представляет опасность и работа средств ПВО. Осколки зенитных снарядов, пули – все это падает на землю. Именно от таких падающих с высоты остатков боеприпасов получила ранение одесситка 23 сентября.

Потому при появлении подобных летательных аппаратов в небе следует немедленно пройти в укрытие, убежище или другое безопасное место, а не глазеть на беспилотник и снимать его полет на камеру смартфона.

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