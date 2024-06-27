Нацпарк «Тузловские Лиманы» под угрозой: что случилось и как подписаться в его защиту

О ситуации, которая сложилась в Национальном парке “Тузловские лиманы”, рассказали в общественной организации “Зеленый лист”.

7 лет и.о. директора Национального природного парка «Тузловские лиманы», эколог Ирина Выхристюк ведет настоящую войну за сохранение одной из жемчужин Юго-Западного Причерноморья — Тузловских лиманов, которые находятся в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Все эти семь лет Выхристюк хотят отстранить от должности, потому что она мешает воровать ценные государственные ресурсы, которые принадлежат украинцам.

«Сейчас происходит очередная проба «разобраться» с Выхристюк: заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Андрей Фигель, а затем и сам председатель Олег Кипер направили Министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслану Стрельцу письма с требованием «принятия соответствующих управленческих решений» в отношении руководства Нацпарка. Письмо содержит ряд обвинений в отношении руководителя учреждения. Выхристюк обвиняют в бездействии, умышленных противоправных действиях, сознательном нарушении законодательства, игнорировании инициатив Одесской ОГА, направленных на сохранение и развитие природоохранных территорий», — говорится в обращении экологов.

Отмечается, что Ирина Выхристюк имеет безупречную репутацию среди природозащитного сообщества не только в Украине, но во всем мире. Ее искренне поддерживают военные и волонтеры, которые в мирное время были вовлечены в антибраконьерские рейды и природоохранные мероприятия в Нацпарке «Тузловские лиманы».

Именно под руководством Выхристюк территория Нацпарка была защищена от произвола недобросовестных бизнесменов, которые долгие годы под наблюдением местной полиции и прокуратуры безгранично грабили природные ресурсы для собственного обогащения. Благодаря принципиальной правовой позиции в судах Одесской области и плодотворному сотрудничеству с Одесской областной прокуратурой удалось освободить лесное урочище «Лебедевка» от противоправной хозяйственной деятельности ФЛП Саченко. Лебедевское лесное урочище было очищено от захламления.

Через суды удалось вернуть государству земельный участок общей площадью 1,3 га на территории 1 км Песчаной косы Черного моря и разрушить целую схему по незаконному захвату ценной территории Нацпарка на черноморском побережье.

Также Ирина Выхристюк не дает возможности наладить браконьерскую схему по промышленному вылову кефали через так называемый обловно-пропускной канал, незаконно построенный ОК «Гранит-2», на 2 км песчаной пересыпи в НПП «Тузловские лиманы».

«Рыбная мафия» никак не могла смириться с тем, что руководство Нацпарка не позволяет ей неконтролируемо вылавливать ценнейшую рыбу — кефаль.

На сегодня в Одесской области в экологической отрасли сложилась крайне угрожающая ситуация. Местные «кланы», которые состоят в том числе из государственных служащих и представителей местного самоуправления, видят в природоохранной деятельности исключительно ресурс для собственного обогащения. И лишь единицы должностных лиц при поддержке общественных активистов пытаются противостоять такому произволу чиновников на местах. И среди них Ирина Выхристюк, которая является символом несокрушимости. Именно поэтому представители этих «кланов» считают ее своим врагом и желают отстранить от должности главы администрации Нацпарка «Тузловские лиманы».

Как подписаться под обращением

Всех, для кого важно сохранение Тузловских лиманов, просят поддержать обращение:

в качестве подписи на сайте под обращением указать название учреждения или заведения, или общественного объединения или ФИО, телефон или электронную почту.

или указать ту же информацию в комментарии под постом в фейсбуке.

Все подписи будут отправлены министру Руслану Стрельцу.