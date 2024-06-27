Про ситуацію, яка склалася в Національному парку “Тузловські лимани”, розповіли в громадській організації “Зелений лист”.

7 років в.о. директора Національного природного парку “Тузловські лимани”, екологиня Ірина Вихристюк веде справжню війну за збереження однієї з перлин Південно-Західного Причорномор’я – Тузловських лиманів, що розташовані в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Усі ці сім років Вихристюк хочуть усунути з посади, бо вона заважає красти цінні державні ресурси, які належать українцям.

“Наразі відбувається чергова проба “розібратися” з Вихристюк: заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Андрій Фігель, а згодом і сам голова Олег Кіпер надіслали до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця листи з вимогою “прийняття відповідних управлінських рішень” щодо керівництва Нацпарку. Лист містить низку звинувачень щодо керівника установи. Вихристюк звинувачують у бездіяльності, умисних протиправних діях, свідомому порушенні законодавства, ігноруванні ініціатив Одеської ОДА, спрямованих на збереження та розвиток природоохоронних територій”, – йдеться у зверненні екологів.

Зазначається, що Ірина Вихристюк має бездоганну репутацію серед природозахисної спільноти не лише в Україні, а й у всьому світі. Її щиро підтримують військові та волонтери, які в мирний час були залучені до антибраконьєрських рейдів і природоохоронної діяльності.

Саме під керівництвом Вихристюк територія Нацпарку була захищена від свавілля недобросовісних бізнесменів, які довгі роки під пильним наглядом місцевої поліції та прокуратури безмежно грабували природні ресурси для власного збагачення. Завдяки принциповій правовій позиції в судах Одеської області та плідній співпраці з Одеською обласною прокуратурою вдалося звільнити лісове урочище “Лебедівка” від протиправної господарської діяльності ФОП Саченка. Лебедівське лісове урочище було очищено від захаращення.

Через суди вдалося повернути державі земельну ділянку загальною площею 1,3 га на території 1 км Піщаної коси Чорного моря і зруйнувати цілу схему з незаконного захоплення цінної території Нацпарку на чорноморському узбережжі.

Також Ірина Вихристюк не дає можливості налагодити браконьєрську схему з промислового вилову кефалі через так званий обловно-пропускний канал, незаконно збудований ОК “Граніт-2”, на 2 км піщаного пересипу в НПП “Тузловські лимани”.

“Рибна мафія” ніяк не могла змиритися з тим, що керівництво Нацпарку не дає змоги їй неконтрольовано виловлювати найціннішу рибу – кефаль.

На сьогодні в Одеській області в екологічній галузі склалася вкрай загрозлива ситуація. Місцеві “клани”, які складаються, зокрема, з державних службовців і представників місцевого самоврядування, вбачають у природоохоронній діяльності виключно ресурс для власного збагачення. І лише одиниці посадовців за підтримки громадських активістів намагаються протистояти такому свавіллю чиновників на місцях. І серед них Ірина Вихристюк, яка є символом незламності. Саме тому представники цих “кланів” вважають її своїм ворогом і бажають відсторонити від посади голови адміністрації Нацпарку “Тузловські лимани”.

Як підписатися під зверненням

Усіх, для кого важливе збереження Тузловських лиманів, просять підтримати звернення:

як підпис на сайті під зверненням вказати назву установи або закладу, або громадського об’єднання, або ПІБ, телефон чи електронну пошту.

або вказати ту саму інформацію в коментарі під постом у фейсбуці.

Усі підписи буде надіслано міністру Руслану Стрільцю.