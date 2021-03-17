Часть урочища “Лебедевка” в нацпарке “Тузловские лиманы” вернут государству

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокуратуры Одесской области и признал незаконным договор временного использования частным предпринимателем участка лесного массива “Лебедевка” в национальном парке “Тузловские лиманы” на территории Одесской области.

Речь идет об участке почти 29 га стоимостью более 650 миллионов гривень, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Суд руководствовался тем, что участок лесного массива частнику передали с нарушением природоохранного законодательства, в частности, без согласования с администрацией национального парка “Тузловские лиманы” и уплаты соответствующей ренты.

Кто именно передал бизнесмену лес – не сообщается.

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Фото: прокуратура Одесской области