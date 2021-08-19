Новости Одессы и Одесской области

Как подписаться на газеты по супервыгодной цене не выходя из дома

Как подписаться на газеты по супервыгодной цене не выходя из дома

До конца сентября действует акционная цена только для онлайн подписки. Спешите подписаться на газеты “На пенсии” и “Пенсионная телепрограмма”.

Подписаться на газеты и журналы можно онлайн на обновленном сайте «Укрпочты», а процесс заказа и оплаты занимает 3-5 минут. Поможет в этом сервис по онлайн-подписке.

Льготная онлайн подписка (действует до 30-09-2021)

Чтобы подписаться на одно из наших изданий по льготной цене, действующей до конца сентября и только онлайн, кликайте на нужной обложке и следуйте инструкциям:

Газета "На пенсии" на русском языке

Газета “На пенсии” на русском языке
Газета "На пенсиі'" українською мовою

Газета “На пенсиі'” українською мовою
Газета "Пенсионная телепрограмма" на русском языке

Газета “Пенсионная телепрограмма” на русском языке
Газета "Пенсійна телепрограма" українською мовою

Газета “Пенсійна телепрограма” українською мовою

 

Общая инструкция онлайн подписки

С помощью этого сервиса можно также подписаться на любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. Это более 3000 индексов газет и журналов (2252 всеукраинских и 814 изданий зарубежных стран).

Стоит отметить, что на территории Донецкой и Луганской областей тарифы на печатные издания по подписке отличаются и соответственно отличаются их подписные индексы.

Нужное издание можно найти по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания есть информация о языке, периодичности выхода, минимальном сроке подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Для оформления подписки нужно:

  • Зайти на главную страницу сайта www.ukrposhta.ua в раздел «Подписаться».
  • Выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике. (Если вы знаете подписной индекс, лучше вводить именно его!)
  • Указать подписной период, в течение которого клиент желает получать издание.
  •  Добавить «в корзину» выбранное издание.
  • Оформить заказ.
  • Обязательно указать фамилию, имя заказчика, почтовый адрес, по которому будет осуществляться доставка издания, телефон и электронный адрес, на который заказчику придет сообщение о подтверждении заказа.

По всем вопросам о работе сервиса можно обращаться по электронному адресу peredplata@ukrposhta.ua или звонить: (044) 230 08 47, 050 100 27 23.

Ежемесячная подписка на наши издания

Например, на наши издания подписку можно оформить онлайн по следующим ссылкам:

Для Донецка и Луганска подписку можно оформить по другим ссылкам:

Фото: psm7.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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