Как подписаться на газеты по супервыгодной цене не выходя из дома

До конца сентября действует акционная цена только для онлайн подписки. Спешите подписаться на газеты “На пенсии” и “Пенсионная телепрограмма”.
Подписаться на газеты и журналы можно онлайн на обновленном сайте «Укрпочты», а процесс заказа и оплаты занимает 3-5 минут. Поможет в этом сервис по онлайн-подписке.
Льготная онлайн подписка (действует до 30-09-2021)
Чтобы подписаться на одно из наших изданий по льготной цене, действующей до конца сентября и только онлайн, кликайте на нужной обложке и следуйте инструкциям:
Общая инструкция онлайн подписки
С помощью этого сервиса можно также подписаться на любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. Это более 3000 индексов газет и журналов (2252 всеукраинских и 814 изданий зарубежных стран).
Стоит отметить, что на территории Донецкой и Луганской областей тарифы на печатные издания по подписке отличаются и соответственно отличаются их подписные индексы.
Нужное издание можно найти по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания есть информация о языке, периодичности выхода, минимальном сроке подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.
Для оформления подписки нужно:
- Зайти на главную страницу сайта www.ukrposhta.ua в раздел «Подписаться».
- Выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике. (Если вы знаете подписной индекс, лучше вводить именно его!)
- Указать подписной период, в течение которого клиент желает получать издание.
- Добавить «в корзину» выбранное издание.
- Оформить заказ.
- Обязательно указать фамилию, имя заказчика, почтовый адрес, по которому будет осуществляться доставка издания, телефон и электронный адрес, на который заказчику придет сообщение о подтверждении заказа.
По всем вопросам о работе сервиса можно обращаться по электронному адресу peredplata@ukrposhta.ua или звонить: (044) 230 08 47, 050 100 27 23.
Ежемесячная подписка на наши издания
Например, на наши издания подписку можно оформить онлайн по следующим ссылкам:
- Газета «На пенсии» на украинском языке, и на русском языке.
- «Пенсионная телепрограмма» на украинском языке и на русском.
Для Донецка и Луганска подписку можно оформить по другим ссылкам:
- газета «На пенсии» на украинском и русском языке,
- «Пенсионная телепрограмма» на русском и украинском языке,
Фото: psm7.com