Как подписаться на газеты по супервыгодной цене не выходя из дома

До конца сентября действует акционная цена только для онлайн подписки. Спешите подписаться на газеты “На пенсии” и “Пенсионная телепрограмма”.

Подписаться на газеты и журналы можно онлайн на обновленном сайте «Укрпочты», а процесс заказа и оплаты занимает 3-5 минут. Поможет в этом сервис по онлайн-подписке.

Льготная онлайн подписка (действует до 30-09-2021)

Чтобы подписаться на одно из наших изданий по льготной цене, действующей до конца сентября и только онлайн, кликайте на нужной обложке и следуйте инструкциям:

Общая инструкция онлайн подписки

С помощью этого сервиса можно также подписаться на любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. Это более 3000 индексов газет и журналов (2252 всеукраинских и 814 изданий зарубежных стран).

Стоит отметить, что на территории Донецкой и Луганской областей тарифы на печатные издания по подписке отличаются и соответственно отличаются их подписные индексы.

Нужное издание можно найти по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания есть информация о языке, периодичности выхода, минимальном сроке подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Для оформления подписки нужно:

Зайти на главную страницу сайта www.ukrposhta.ua в раздел « Подписаться ».

в раздел « ». Выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике. (Если вы знаете подписной индекс , лучше вводить именно его!)

, лучше вводить именно его!) Указать подписной период, в течение которого клиент желает получать издание.

Добавить «в корзину» выбранное издание.

Оформить заказ.

Обязательно указать фамилию, имя заказчика, почтовый адрес, по которому будет осуществляться доставка издания, телефон и электронный адрес, на который заказчику придет сообщение о подтверждении заказа.

По всем вопросам о работе сервиса можно обращаться по электронному адресу peredplata@ukrposhta.ua или звонить: (044) 230 08 47, 050 100 27 23.

Ежемесячная подписка на наши издания

Например, на наши издания подписку можно оформить онлайн по следующим ссылкам:

Для Донецка и Луганска подписку можно оформить по другим ссылкам:

газета «На пенсии» на украинском русском

на «Пенсионная телепрограмма» на русском украинском

Фото: psm7.com