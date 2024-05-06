Розпочалася передплата на газету «На пенсії» на друге півріччя

Газета «На пенсії» поширюється на всій території України, крім окупованих. Оформити передплату на друге півріччя ви можете в будь-якому поштовому відділенні, у листоноші або онлайн на сайті «Укрпошти».

Для наших передплатників ціна на газету не зросла. Так, вартість передплати на друге півріччя становитиме 240 гривень. Плюс додатково пошта бере 15 гривень за оформлення передплати. Незалежно від того, передплачуєтесь ви на один місяць чи пів року. Тому ми радимо вам передплачувати газету одразу на шість місяців, щоб щоразу додатково не платити за оформлення передплати.

Що ж стосується жителів Одеси та Одеської області, то для вас передплата оформляється за місцевим каталогом. Причому за цим каталогом ціна трохи нижча — 216 гривень.

Зверніть увагу: гарантована редакцією ціна — тільки за передплатою. У роздріб ціна може зрости. На скільки — це залежить ще й від продавців конкретних магазинів, кіосків і лотків.

Як оформити передплату онлайн

За посиланнями нижче можна оформити передплату на сайті «Укрпошти»:

З усіх питань щодо роботи сервісу «Укрпошти» можна звертатися за такими контактами: