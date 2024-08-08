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В Одесской области 10-летний мальчик сбежал из дома и попал под поезд

В Одесской области 10-летний мальчик сбежал из дома и попал под поезд

В Раздельнянском районе 10-летний мальчик из села Владимировка ночью ушел из дома и его сбил поезд. Ребенок жив, но получил травмы головы.

Происшествие случилось 7 августа около 4 часов, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что мальчик ушел из дома, когда родители спали, и за селом вышел на железнодорожные пути перед грузовым поездом.

Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако, несмотря на принятые меры, избежать наезда не смог.

Пострадавшего ребенка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

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О том, что младший ребенок сбежал из дома и был травмирован, родители узнали утром от полицейских.

Семья ребенка, где воспитывают пятерых несовершеннолетних детей, уже попадала в поле зрения полиции. Мать пояснила, что младший сын имеет легкую умственную отсталость и постоянно убегает из дома. А накануне происшествия она не проследили за тем, чтобы старший сын, который последним вернулся вечером после прогулки домой, закрыл ворота и входную дверь.

Месяц назад в отношении матери мальчика уже составляли протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Тогда полицейские возвращали домой 10-летнего мальчика, который сбежал из дома и гулял за селом. Эти материалы находятся на рассмотрении в суде.

На этот полицейские снова составили в отношении матери протокол. Суд может наложить на женщину взыскание в виде предупреждения или штрафа от 850 до 1700 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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