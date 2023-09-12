Трагическая смерть: в Одессе женщина бросилась под поезд

Сегодня около шести часов утра на железнодорожной станции Одесса-Застава 37-летняя женщина погибла под колесами поезда.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Полицейские допросили машиниста. Он рассказал, что увидел женщину, которая находилась посреди железнодорожного пути, а когда поезд приблизился – пошла на него. Несмотря на звуковой сигнал и экстренное торможение поезда, избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина погибла.
Все обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1.
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