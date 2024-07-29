В Одессе парень в наушниках попал под поезд

Утром 29 июля утром на улице Химической в Одессе 21-летний парень в наушниках не заметил приближение поезда и получил травмы головы.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что во время движения поезда одессит в наушниках переходил пути и не слышал звуковые сигналы, которые подавал ему машинист.
Увидев, что парень не реагирует, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог.
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К счастью, молодой человек остался жив. С травмами головы его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Следователи устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего будут решать вопрос о его правовой квалификации.
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