В Одессе парень в наушниках попал под поезд

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что во время движения поезда одессит в наушниках переходил пути и не слышал звуковые сигналы, которые подавал ему машинист.

Увидев, что парень не реагирует, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог.

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К счастью, молодой человек остался жив. С травмами головы его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Следователи устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего будут решать вопрос о его правовой квалификации.

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