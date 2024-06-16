Одесская область: на железной дороге трагически погибла девочка-подросток

Одесская область: на железной дороге трагически погибла девочка-подросток

Сегодня днем, 16 июня, в Подольском районе Одесской области случилась трагедия на железной дороге – поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

По информации областного управления полиции, на девочку-подростка наехал грузовой поезд около 15 часов на перегоне между станциями Мардаревка и Чубовка. Сообщения о трагическом событии в полицию поступило от машиниста.

Предварительно полицейские установили, что жительница Кульницкой ОТГ 2008 года рождения шла между путями и на звуковые сигналы, которые подавал машинист, не реагировала. Ему пришлось применить экстренное торможение, ноизбежать наезда не удалось.

На месте работают следователи.

Ранее в Одессе 13-летнего подростка убил неработающий фонтан.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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