Одесская область: на железной дороге трагически погибла девочка-подросток

Сегодня днем, 16 июня, в Подольском районе Одесской области случилась трагедия на железной дороге – поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.
По информации областного управления полиции, на девочку-подростка наехал грузовой поезд около 15 часов на перегоне между станциями Мардаревка и Чубовка. Сообщения о трагическом событии в полицию поступило от машиниста.
Предварительно полицейские установили, что жительница Кульницкой ОТГ 2008 года рождения шла между путями и на звуковые сигналы, которые подавал машинист, не реагировала. Ему пришлось применить экстренное торможение, ноизбежать наезда не удалось.
На месте работают следователи.
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