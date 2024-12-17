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Стало плохо на уроке физкультуры: в Одесской области внезапно умер подросток

Стало плохо на уроке физкультуры: в Одесской области внезапно умер подросток

В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства внезапной смерти 15-летнего подростка на уроке физкультуры.

Как сообщили в областном управлении полиции, о трагическом событии, которое произошло сегодня, 17 декабря, около 13 часов в одном из сел Березовского района, правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

Предварительно стражи порядка установили, что ученику 10-го класса стало плохо на уроке физкультуры, он попросил выйти, а в коридоре упал. Учителя вызвали подростку «скорую» и пытались оказать ему медицинскую помощь, но врачи, прибывшие на место, к сожалению, констатировали смерть парня.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Причину смерти ребенка устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, добавили в полиции.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как 13-летний подросток из Одесской области стал посмертным донором и спас 5 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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