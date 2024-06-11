На фронте погиб молодой доброволец из пригорода Одессы

«Невероятная боль. Горе. Очередная потеря для нашей громады. Ушел в вечность житель с. Красноселки Александр Александрович Власов», – говорится в сообщении громады в соцсетях.

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Односельчане погибшего бойца рассказали, что с первый дней полномасштабного вторжения россии в Украину Александр, бросив работу за границей, пошел добровольцем защищать Украину. Он воевал на Херсонщине, а позже – на Запорожском направлении.

29 августа 2023 года родные защитника получили сообщение, что Александр в результате тяжелых боев с противником пропал без вести.

«Впереди у него была целая жизнь. Жизнерадостный, искренний, трудолюбивый и добрый, мужчина мечтал о будущем. Однако судьба распорядилась по-другому», – добавили в Красносельской громаде.

Прощание с Героем состоится в четверг, 13 июня. Время и место прощания официально не сообщаются.

Ранее на Донбассе погиб житель Любашевки, солдат одной из воинских частей ВСУ Евгений Глинский.