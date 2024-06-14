На Запорізькому напрямі загинув юний захисник із Одеської області

Таку скорботну звістку повідомили у Білгород-Дністровській районній військовій адміністрації.

Микола Чебан (народився 17 червня 2003 року) загинув у районі населеного пункту Степногірськ Запорізької області 11 червня 2024 року.

«Наш захисник, виконуючи свій військовий та громадянський обов’язок, захищаючи рідну українську землю від ненависного ворога, під час наступальних дій зі знищення сил противника та звільнення території України, віддав життя за мирний день у рідному селі, нашому районі та державі. Пам’ятаємо та шануємо наших бійців-захисників», – йдеться у повідомленні.

Про дату та місце прощання із загиблим захисником не повідомляється.

Нагадаємо, 13 червня в Роздільнянській міській територіальній громаді проводили в останню путь захисника з села Покровка Руслана Андронатія.

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув уродженець Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.