Местные власти в Тарутино отказались менять названия, прославляющие российскую империю

Об этом сообщили в Тарутинском поселковом совете.

14 декабря рабочая группа, в состав которой вошли должностные лица поселкового совета, старосты, представители общественности, депутаты, провела общественные слушания по переименованию поселков, чтобы услышать предложения местных жителей.

В ходе обсуждений присутствующие высказывали мнение и обоснование сохранения названий населенных пунктов. Было решено обратиться в Украинский институт национальной памяти (УИНП) с просьбой исключить Тарутино и Березино из списка населенных пунктов, которые необходимо переименовать в рамках закона о деколонизации.

Также в поселковом совете рассказали, что в течение месяца, отведенного на прием вариантов новых названий от граждан, не было подано ни одной заявки.

Согласно ст.85 Конституции Украины и Закона Украины № 3005-IX «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» полномочия по проведению переименования населенных пунктов возложены на Верховную Раду Украины. Местным органам самоуправления предоставлены полномочия проведения обсуждения относительно предложений изменения названия (нового названия) населенных пунктов.

В случае, если от местных советов не поступает предложений, новое название выбирают на основе рекомендаций УИНП.

История названий Тарутино и Березино

Поселки Тарутино и Березино расположены в Болградском районе Одесской области и входят в состав Тарутинской громады.

Согласно официальным сведениям, Тарутино основано в 1814 году, и именно под таким названием — в честь наступления русской армии в войне с Наполеоном, которое началось в октябре 1812 года от села Тарутино Калужской губернии. Тогда же, в память о событиях войны с Наполеоном, появились поблизости Бородино, Березино, Малоярославец и даже Париж (ныне Веселый кут). В Тарутино была первая немецкая колония в одесском регионе. Своего рода центр немецких переселенцев, покинувших эти места летом 1940 года, когда Бессарабия вошла в состав СССР.

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Назвать село Березиным его жителей вдохновила победа на реке Березине.

Жители села принимали активное участие в революции 1917 года. Железнодорожники боролись за внедрение 8-часового рабочего дня, а осенью приняли участие в забастовке, которую подавило Временное правительство. Перед Второй мировой войной деревню стали заселять выходцы из Винницкой и Житомирской областей Украины.