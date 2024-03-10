И снова больно: на фронте погиб отец четверых детей из Беляевки

В город Беляевку Одесской области снова пришла печальная новость: во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Андрей Шпарик. Ему навсегда осталось 38 лет.
Об этом сообщает Беляевский городской совет.
«И снова больно. И снова печальная новость пришла в Беляевку. На щите в родной дом возвращается еще один наш Герой.
Защищая Украину, в жестокой борьбе за наше с вами мирное будущее, во время выполнения боевого задания, погиб беляевец Шпарик Андрей Васильевич, 1986 г.р. … Это невосполнимая потеря для семьи, для Беляевской громады, для Украины. Искренне сочувствуем родным Андрея»,
– сказано в сообщении.
У погибшего остались жена и четверо детей.
О дате похорон Героя будет сообщено позже.
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