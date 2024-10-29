На востоке Украины погиб защитник из Беляевской громады

Вражеская авиация атаковала Одессу ракетами: позвучал взрыв Во вторник, 29 октября 2024 года, после полудня российские агрессоры атаковали Одессу и область ракетами. Несколько минут назад в районном центре прогремел взрыв. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 979: ночью рашисты атаковали Харьков, Киев и Кривой Рог Сегодня, 29 октября 2024 года, начались 979-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Но наши защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу ощутимые потери. ПОДРОБНЕЕ

Оборонные заграждения в Одесской области тонут в песке Весной 2024 года на пляжах Одесской области начали устанавливать бетонные оборонительные сооружения против потенциальной высадки российской техники — тетраподы. Позже в сети начали появляться фото и видео, на которых было видно, как эти сооружения затягивает в песок, а местами их почти полностью затянуло в воду. Люди опасаются, что эти конструкции вообще перестанут выполнять свое предназначение. ПОДРОБНЕЕ

Одесскую военную академию и Институт военно-морских сил эвакуируют из города: сотрудники недовольны По информации разведки, в Одессе в ближайшее время могут быть атакованы военные вузы, из-за чего срочно эвакуируют Одесскую военную академию и Институт ВМС. Сотрудники говорят, что работать им предстоит буквально в голом поле. ПОДРОБНЕЕ