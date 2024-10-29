На востоке Украины погиб защитник из Беляевской громады

Завтра, 29 октября, в Беляевской громаде состоится прощание с Защитником Украины, жителем села Граденицы Николаем Жировым.
Об этом сообщили в Беляевском городском совете.
Младший сержант Николай Жиров командовал третьим отделением стрелкового взвода первого стрелкового батальона. Погиб 25 октября в районе населенного пункта Гродовка Покровского района Донецкой области.
14 ноября Николаю Жирову должно было исполниться 30 лет.
Защитника похоронят в родных Граденицах завтра, 29 октября. В Беляевской громаде этот день объявили днем траура.
Кровопролитная война продолжает забирать жизни жителей Одесщины. На поле боя погибли жители Измаила: гранатометчик механизированного взвода Сергей Витальевич Полтавский и Сергей Васильевич Климец.
А в Южном простились с Защитником Украины, старшим сапером 1-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.