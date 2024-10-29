Новости Одессы и Одесской области

На востоке Украины погиб защитник из Беляевской громады

На востоке Украины погиб защитник из Беляевской громады

Завтра, 29 октября, в Беляевской громаде состоится прощание с Защитником Украины, жителем села Граденицы Николаем Жировым.

Об этом сообщили в Беляевском городском совете.

Младший сержант Николай Жиров командовал третьим отделением стрелкового взвода первого стрелкового батальона. Погиб 25 октября в районе населенного пункта Гродовка Покровского района Донецкой области.

14 ноября Николаю Жирову должно было исполниться 30 лет.

Николай Жиров

Защитника похоронят в родных Граденицах завтра, 29 октября. В Беляевской громаде этот день объявили днем траура.

Кровопролитная война продолжает забирать жизни жителей Одесщины. На поле боя погибли жители Измаила: гранатометчик механизированного взвода Сергей Витальевич Полтавский и Сергей Васильевич Климец.

А в Южном простились с Защитником Украины, старшим сапером 1-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.

 

 

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