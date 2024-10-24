Новости Одессы и Одесской области

После ранения вернулся к побратимам: на войне погиб гранатометчик из Измаила

После ранения вернулся к побратимам: на войне погиб гранатометчик из Измаила

Обороняя Украину от российских оккупантов на поле боя погиб житель Измаила, гранатометчик механизированного взвода Сергей Витальевич Полтавский.

Трагическую весть сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Сергей Полтавский учился в седьмой школе, увлекался спортом и компьютерами. Семья некоторое время жила за пределами города, но в «нулевых» вернулась в Измаил, который Сергей называл родным домом. Сергей работал там, где требовались сильные работящие руки. А в свободное время углублял знания компьютера, потому что мечтал работать по специальности.

По выходным играл с друзьями в футбол — был нападающим на поле СК «Выставка», болел за наше государство на всех соревнованиях, которые происходили в стране и за ее пределами, и неоднократно говорил, что Украина — это самое важное, что есть в его жизни.

Повестку Сергей получил в начале 2023 года. Выполняя боевые задачи на самых горячих участках фронта, был ранен, однако после реабилитации вернулся в Донецкую область к побратимам.

Сергей Полтавский

После Победы Сергей мечтал вернуться в Измаил, найти работу своей мечты, встретить любовь и строить свое счастье… Но страна-террорист перечеркнула все.

Солдат Сергей Витальевич Полтавский будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Ранее страшное известие получила Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко. А в Тузловской громаде прощались с 23-летним Защитником Михаилом Собченко.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua