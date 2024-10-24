После ранения вернулся к побратимам: на войне погиб гранатометчик из Измаила

Трагическую весть сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Сергей Полтавский учился в седьмой школе, увлекался спортом и компьютерами. Семья некоторое время жила за пределами города, но в «нулевых» вернулась в Измаил, который Сергей называл родным домом. Сергей работал там, где требовались сильные работящие руки. А в свободное время углублял знания компьютера, потому что мечтал работать по специальности.

По выходным играл с друзьями в футбол — был нападающим на поле СК «Выставка», болел за наше государство на всех соревнованиях, которые происходили в стране и за ее пределами, и неоднократно говорил, что Украина — это самое важное, что есть в его жизни.

Повестку Сергей получил в начале 2023 года. Выполняя боевые задачи на самых горячих участках фронта, был ранен, однако после реабилитации вернулся в Донецкую область к побратимам.

После Победы Сергей мечтал вернуться в Измаил, найти работу своей мечты, встретить любовь и строить свое счастье… Но страна-террорист перечеркнула все.

Солдат Сергей Витальевич Полтавский будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Ранее страшное известие получила Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко. А в Тузловской громаде прощались с 23-летним Защитником Михаилом Собченко.