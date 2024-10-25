Новости Одессы и Одесской области

Защищая Покровск, погиб воин-доброволец из Измаила

Защищая Покровск, погиб воин-доброволец из Измаила

Измаил снова в трауре: при выполнении боевого задания по защите Украины от российских оккупантов погиб солдат 4-й штурмовой специализированной роты Сергей Васильевич Климец.

Трагическую весть сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Сергей Климец родился и учился в Измаиле. Когда ему было 14, умерла мать… Рядом были отец, старший брат и бабушка. По окончании школы поступил в Одесский гуманитарный колледж на юридический факультет. Отслужил военную срочную службу и вернулся в родной город, где работал, зарабатывая себе на жизнь.

Воин-доброволец защищал Украину от российских оккупантов на Покровском направлении. Там при выполнении боевого задания Сергей Васильевич погиб, отдав за свободу, независимость Украины самое дорогое — собственную жизнь.

Сергей Климец

Героя похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Вечная память и вечная слава Украинскому Воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь…

Кровопролитная война продолжает забирать жизни жителей Одесщины: на поле боя погиб житель Измаила, гранатометчик механизированного взвода Сергей Витальевич Полтавский.

Ранее страшное известие получила Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко. А в Тузловской громаде прощались с 23-летним Защитником Михаилом Собченко.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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