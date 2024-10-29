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На сході України загинув захисник із Біляївської громади

На сході України загинув захисник із Біляївської громади

Завтра, 29 жовтня, у Біляївській громаді відбудеться прощання із Захисником України, жителем села Градениці Миколою Жировим.

Про це повідомили в Біляївській міській раді.

Молодший сержант Микола Жиров командував третім відділенням стрілецького взводу першого стрілецького батальйону. Загинув 25 жовтня в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області.

14 листопада Миколі Жирову мало виповнитися 30 років.

Микола Жиров

Захисника поховають у рідних Граденицях завтра, 29 жовтня. У Біляївській громаді цей день оголосили днем жалоби.

Кровопролитна війна продовжує забирати життя жителів Одещини. На полі бою загинули жителі Ізмаїла: гранатометник механізованого взводу  Сергій Віталійович Полтавський та Сергій Васильович Климець.

А в Южному попрощалися із Захисником України, старшим сапером 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Олександром Лановенко.

 

 

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