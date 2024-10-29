На сході України загинув захисник із Біляївської громади

Ворожа авіація атакувала Одесу ракетами: пролунав вибух У вівторок, 29 жовтня 2024 року, пополудні російські агресори атакували Одесу й область ракетами. Кілька хвилин тому в районному центрі прогримів вибух. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Оборонні загородження в Одеській області тонуть у піску Навесні 2024 року на пляжах Одеської області почали встановлювати бетонні оборонні споруди проти потенційної висадки російської техніки – тетраподи. Пізніше в мережі почали з’являтися фото і відео, на яких було видно, як ці споруди затягує в пісок, а місцями їх майже повністю затягнуло у воду. Люди побоюються, що ці конструкції взагалі перестануть виконувати своє призначення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ