Про це повідомляється на сторінці клубу у Facebook.

«Три роки тому Тарас добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину. Він був одним із найсильніших альпіністів України, Членом збірної команди країни, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.Здійснив ряд найскладніших першопроходжень на стіни піків Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана, Бодхани та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая», – ідеться у повідомленні.

Також в альпіністському клубі розповіли, що Тарас був доброзичливим, чуйним і надійним другом для всіх одеських альпіністів. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни.

Прощання з Тарасом Цушком відбудеться завтра, у неділю 6 квітня. Громадянська панахида відбудеться в альпклубі «Одеса» о 9:30, а відспівування в церкві на крижанівському цвинтарі – об 11:00.

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