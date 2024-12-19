Новости Одессы и Одесской области

На войне погиб работник сельсовета Нерубайской громады на Одесчине

На войне погиб работник сельсовета Нерубайской громады на Одесчине

Трагическое известие всколыхнуло Нерубайсукую громаду Одесской области: на фронте, выполняя боевое задание, погиб работник сельского совета Сергей Мищенко.

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Об этом сообщается на странице громады в Facebook.

«Защищая родную землю от врага, отдал свою жизнь мужественный сын Украины, работник сельского совета Мищенко Сергей Владимирович. Его сердце остановилось в ожесточенной борьбе за свободу и будущее нашего государства. Это известие – тяжелый удар для каждого из нас», – говорится в сообщении.

Земляки погибшего также рассказали, что Сергей был не только отважным воином, но и символом силы, мужества и несокрушимости. Его самопожертвование всегда будет примером подлинного патриотизма.

У погибшего осталась семья.

Сергея Мищенко похоронят в селе Дачное. Из соображений безопасности дату и время похорон в громаде не разглашают.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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