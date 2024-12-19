На войне погиб работник сельсовета Нерубайской громады на Одесчине

Трагическое известие всколыхнуло Нерубайсукую громаду Одесской области: на фронте, выполняя боевое задание, погиб работник сельского совета Сергей Мищенко.
Об этом сообщается на странице громады в Facebook.
«Защищая родную землю от врага, отдал свою жизнь мужественный сын Украины, работник сельского совета Мищенко Сергей Владимирович. Его сердце остановилось в ожесточенной борьбе за свободу и будущее нашего государства. Это известие – тяжелый удар для каждого из нас», – говорится в сообщении.
Земляки погибшего также рассказали, что Сергей был не только отважным воином, но и символом силы, мужества и несокрушимости. Его самопожертвование всегда будет примером подлинного патриотизма.
У погибшего осталась семья.
Сергея Мищенко похоронят в селе Дачное. Из соображений безопасности дату и время похорон в громаде не разглашают.
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