На войне погиб актер — звезда украинского кино Яков Ткаченко

Об этом в своем посте в Фейсбук сообщила редактор издания «Детектор медиа» Елена Чиченина.

С началом полномасштабного вторжения Ткаченко пошел служить в территориальную оборону. Там получил два ранения – от снайперского огня и во время танкового обстрела. После этого демобилизовался, ухаживал за больной матерью. Но вскоре актер вернулся на фронт в составе Третьей штурмовой бригады.

«Я не представляю своей жизни без актерства. И воюю в том числе и за то, чтобы иметь возможность спокойно заниматься любимым делом», – говорил Яков Ткаченко в одном из своих последних интервью.

Актер мечтал о возвращении к творчеству после победы. Особенно хотел сыграть роль кошевого атамана Ивана Сирко.

«Это такая интересная историческая личность. Мне было бы очень интересно воплотить его на экране», – говорил Ткаченко.

Яков был не только талантливым актером, но и глубоко понимал важность правдивого отображения войны в искусстве. «Война – это некрасиво. Войной нельзя гордиться», – подчеркивал он, критикуя чрезмерную героизацию в военных сериалах.



Яков Ткаченко был ярким характерным актером, которого зрители запоминали с первого появления на экране. Он сыграл заметные роли в украинских фильмах:

«Припутни»

«Довбуш»

«Безславные крепостные»

«Червоный»

«Цена правды»

сериале «Перевозчица»



В театре исполнял роли:

«Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира — Эдгар

«Лев зимой» по пьесе Джеймса Голдмена — Ричард

«Забыть Герострата» Григория Горина — Герострат

«Дикарь» Алехандро Касона — Хелио

«Фигурант» Игоря Афанасьева — Макар

«Мир вашему дому» по сборнику «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема — Перчик

«Веер леди Уиндермир» по пьесе Оскара Уайльда — Лорд Уиндермир

«Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика — Ганнибал

«Дети Ванюшина» Сергея Найденова — Константин

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