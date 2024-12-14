На войне погиб актер — звезда украинского кино Яков Ткаченко

14 декабря 2024 года на войне с Россией погиб украинский актер театра и кино Яков Ткаченко. Он был известен по фильмам «Довбуш», «Припутни», «Червоный».
Об этом в своем посте в Фейсбук сообщила редактор издания «Детектор медиа» Елена Чиченина.
С началом полномасштабного вторжения Ткаченко пошел служить в территориальную оборону. Там получил два ранения – от снайперского огня и во время танкового обстрела. После этого демобилизовался, ухаживал за больной матерью. Но вскоре актер вернулся на фронт в составе Третьей штурмовой бригады.
«Я не представляю своей жизни без актерства. И воюю в том числе и за то, чтобы иметь возможность спокойно заниматься любимым делом», – говорил Яков Ткаченко в одном из своих последних интервью.
Актер мечтал о возвращении к творчеству после победы. Особенно хотел сыграть роль кошевого атамана Ивана Сирко.
«Это такая интересная историческая личность. Мне было бы очень интересно воплотить его на экране», – говорил Ткаченко.
Яков был не только талантливым актером, но и глубоко понимал важность правдивого отображения войны в искусстве. «Война – это некрасиво. Войной нельзя гордиться», – подчеркивал он, критикуя чрезмерную героизацию в военных сериалах.
Яков Ткаченко был ярким характерным актером, которого зрители запоминали с первого появления на экране. Он сыграл заметные роли в украинских фильмах:
- «Припутни»
- «Довбуш»
- «Безславные крепостные»
- «Червоный»
- «Цена правды»
- сериале «Перевозчица»
- «Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира — Эдгар
- «Лев зимой» по пьесе Джеймса Голдмена — Ричард
- «Забыть Герострата» Григория Горина — Герострат
- «Дикарь» Алехандро Касона — Хелио
- «Фигурант» Игоря Афанасьева — Макар
- «Мир вашему дому» по сборнику «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема — Перчик
- «Веер леди Уиндермир» по пьесе Оскара Уайльда — Лорд Уиндермир
- «Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика — Ганнибал
- «Дети Ванюшина» Сергея Найденова — Константин
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