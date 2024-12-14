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На войне погиб актер — звезда украинского кино Яков Ткаченко

На войне погиб актер — звезда украинского кино Яков Ткаченко

14 декабря 2024 года на войне с Россией погиб украинский актер театра и кино Яков Ткаченко. Он был известен по фильмам «Довбуш», «Припутни», «Червоный».

Об этом в своем посте в Фейсбук сообщила редактор издания «Детектор медиа» Елена Чиченина.

С началом полномасштабного вторжения Ткаченко пошел служить в территориальную оборону. Там получил два ранения – от снайперского огня и во время танкового обстрела. После этого демобилизовался, ухаживал за больной матерью. Но вскоре актер вернулся на фронт в составе Третьей штурмовой бригады.

«Я не представляю своей жизни без актерства. И воюю в том числе и за то, чтобы иметь возможность спокойно заниматься любимым делом», – говорил Яков Ткаченко в одном из своих последних интервью.

Актер мечтал о возвращении к творчеству после победы. Особенно хотел сыграть роль кошевого атамана Ивана Сирко.

«Это такая интересная историческая личность. Мне было бы очень интересно воплотить его на экране», – говорил Ткаченко.

Яков был не только талантливым актером, но и глубоко понимал важность правдивого отображения войны в искусстве. «Война – это некрасиво. Войной нельзя гордиться», – подчеркивал он, критикуя чрезмерную героизацию в военных сериалах.
Яков Ткаченко
Яков Ткаченко был ярким характерным актером, которого зрители запоминали с первого появления на экране. Он сыграл заметные роли в украинских фильмах:

  • «Припутни»
  • «Довбуш»
  • «Безславные крепостные»
  • «Червоный»
  • «Цена правды»
  • сериале «Перевозчица»

Яков Ткаченко Яков Ткаченко
В театре исполнял роли:

  • «Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира — Эдгар
  • «Лев зимой» по пьесе Джеймса Голдмена — Ричард
  • «Забыть Герострата» Григория Горина — Герострат
  • «Дикарь» Алехандро Касона — Хелио
  • «Фигурант» Игоря Афанасьева — Макар
  • «Мир вашему дому» по сборнику «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема — Перчик
  • «Веер леди Уиндермир» по пьесе Оскара Уайльда — Лорд Уиндермир
  • «Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика — Ганнибал
  • «Дети Ванюшина» Сергея Найденова — Константин

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