На війні загинув працівник сільради Нерубайської громади на Одещині

Про це повідомляється на сторінці громади у Facebook.

«Захищаючи рідну землю від ворога, віддав своє життя мужній син України, працівник сільської ради Міщенко Сергій Володимирович. Його серце зупинилося у запеклій боротьбі за свободу та майбутнє нашої держави. Ця звістка – важкий удар для кожного з нас», – йдеться у повідомленні.

Земляки загиблого також розповіли, що Сергій був не лише відважним воїном, а й символом сили, мужності та незламності. Його самопожертва завжди буде прикладом справжнього патріотизму.

У загиблого залишилася родина.

Сергія Міщенка поховають у селі Дачне. З міркувань безпеки дату та час похорону у громаді не розголошують.

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