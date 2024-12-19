На війні загинув працівник сільради Нерубайської громади на Одещині

Трагічна звістка сколихнула Нерубайську громаду Одеської області: на фронті, виконуючи бойове завдання, загинув працівник сільської ради Сергій Міщенко.
Про це повідомляється на сторінці громади у Facebook.
«Захищаючи рідну землю від ворога, віддав своє життя мужній син України, працівник сільської ради Міщенко Сергій Володимирович. Його серце зупинилося у запеклій боротьбі за свободу та майбутнє нашої держави. Ця звістка – важкий удар для кожного з нас», – йдеться у повідомленні.
Земляки загиблого також розповіли, що Сергій був не лише відважним воїном, а й символом сили, мужності та незламності. Його самопожертва завжди буде прикладом справжнього патріотизму.
У загиблого залишилася родина.
Сергія Міщенка поховають у селі Дачне. З міркувань безпеки дату та час похорону у громаді не розголошують.
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