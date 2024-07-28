Боец из Одесской области погиб на Харьковском направлении

Грустное известие пришло в Болградский район Одеской области: в боях за Украину погиб житель Болградской ОТГ Артем Будян.
Об этом сообщили в Болградской районной военной администрации.
Сообщается, что Артем Будян погиб 23 июля 2024 года при выполнении боевого задания на Харьковском направлении, выполняя свой долг, защищая мир и покой нашего народа.
«Болградская районная государственная (военная) администрация выражает глубокие и искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным, близким, друзьям и собратьям. Вечная память и слава нашему погибшему Герою! Пусть память о нем живет вечно в сердцах земляков!», – говорится в сообщении.
Сегодняшний воскресный день, 28 июля, объявлен в Болградской громаде Днем траура.
Ранее сообщалось о гибели в Донецкой области жителя города Южного Руслана Шевченко.
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