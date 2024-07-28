Боец из Одесской области погиб на Харьковском направлении

Наталья Чобан родилась в селе Дмитровка Болградского района, в семье болгарки и гагауза. Получила медицинское образование и уже более пяти лет работает стоматологом в Одессе. Лично мне она вылечила не один зуб, и я довольна ее профессионализмом, вниманием и тем, что даже в стоматологическом кресле пациент может чувствовать себя комфортно. Однако в этом очерке не совсем об этом, а о сознательном выборе Натальи во время войны и ее неравнодушном отношении к ситуации в стране.

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