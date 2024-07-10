Роман Григорчук теперь тренерует зарубежный клуб

Информация о том, что Роман Григорчук покидает «Черноморец», появилась на сайте клуба 26 июня.

«После разговора с обоюдного согласия было принято решение о прекращении контракта между Клубом и Главным тренером Романом Григорчуком. Действующее соглашение с «Черноморцем» подходило к концу в июне текущего 2024 года.

ФК «Черноморец» благодарен Роману Иосифовичу за эти 2,5 года плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Памятные победы над принципиальными соперниками, выход в полуфинал Кубка… Это была приятная история!», — говорится в сообщении.

После ухода из одесского клуба Роман Григорчук возглавил азербайджанский Нефтчи. Об этом новорится на официальном сайте команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года.

Напомним, в 2023-м году Роман Григорчук стал лауреатом Премии им. Яна Гельмана.

Александр Бабич вернулся в «Черноморец»

«Черноморец» на должность главного тренера рассматривал сразу четырех кандидатов – Александра Бабича, Сергея Ковальца, Юрия Калитвинцева и Вячеслава Шевчука.

На днях футбольный клуб в соцсетях официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 45-летний Александр Бабич.

«Руководство клуба достигло договоренности со специалистом», — заявили в «Черноморце».

Сейчас Бабич находится за рубежом и по возвращении подпишет контракт и будет представлен болельщикам и команде.



Александр Бабич выступал в «Черноморце» как футболист с 2009 по 2012 гол, а с 2012 по 2017 годы работал в клубе на тренерских должностях.

С 2017 по 2020 годы работал в «Мариуполе», затем сезон в «Кривбассе». В 2022-м Бабич уехал в Болгарию, где тренировал «Фратрию» и «Пирин».