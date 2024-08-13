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На війні загинув боєць, який був легендою фанатського руху одеського «Чорноморця»

На війні загинув боєць, який був легендою фанатського руху одеського «Чорноморця»

Під час виконання бойового завдання на півдні України загинув боєць підрозділу Хімера Володимир Крупський. У мирний час він був відомим учасником фанатського руху одеського футбольного клубу «Чорноморець».

Про непоправну втрату повідомляється на сторінці підрозділу «Хімера» у Instagram.

Як зазначають побратими загиблого воїна, Володимир Крупський – людина, яка не потребує вистави, адже вона була буквально легендою фанатського руху «Чорноморця», учасником цілого ряду найбільш значних колективів та навколофутбольних подій різних епох.

З початком повномасштабного вторгнення рашистів в Україну в 2022 році Володимир добровільно взяв до рук зброю і пішов на захист своєї країни.

«У пам’яті кожного він залишиться яскравою, харизматичною особистістю, вірним другом та надійним соратником. Спочивай у вічній славі. Разом з тобою пішла частина життя кожного з нас», – сказано у повідомленні.

Раніше в боях за Україну загинув житель Болградської ОТГ Артем Будян.

Фото зі сторінки підрозділу «Хімера» у Instagram

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