На війні загинув боєць, який був легендою фанатського руху одеського «Чорноморця»

Про непоправну втрату повідомляється на сторінці підрозділу «Хімера» у Instagram.

Як зазначають побратими загиблого воїна, Володимир Крупський – людина, яка не потребує вистави, адже вона була буквально легендою фанатського руху «Чорноморця», учасником цілого ряду найбільш значних колективів та навколофутбольних подій різних епох.

З початком повномасштабного вторгнення рашистів в Україну в 2022 році Володимир добровільно взяв до рук зброю і пішов на захист своєї країни.

«У пам’яті кожного він залишиться яскравою, харизматичною особистістю, вірним другом та надійним соратником. Спочивай у вічній славі. Разом з тобою пішла частина життя кожного з нас», – сказано у повідомленні.

Раніше в боях за Україну загинув житель Болградської ОТГ Артем Будян.

Фото зі сторінки підрозділу «Хімера» у Instagram