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На войне погиб 27-летний солдат из Одесской области

На войне погиб 27-летний солдат из Одесской области

Грустная и страшная весть пришла в Любашевскую громаду: на войне с россией погиб житель села Кричуново военнослужащий Михаил Винтоняк.

По данным Подольского районного ТЦК, Михаил Винтоняк, военнослужащий 3-го разведывательного отделения разведывательного взвода из воинских частей ВСУ погиб 21 сентября 2024 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Селидово Покровского района Донецкой области. Ему навсегда останется 27 лет.

«От имени всей Любашевской общины выражаем искренние соболезнования родным и близким! Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе.
В день похорон военнослужащих, отдавших жизнь за Украину в Любашевской поселковой территориальной громаде будет объявлен День траура»,

– говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября 2024 года в результате вражеского ракетного удара по припортовой инфраструктуре Одесской области погиб командир корабля морской охраны, капитан третьего ранга Владимир Ковальчук.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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