В Южном снова траур: на Донбассе погиб Защитник Дмитрий Нефедов

Сегодня, 24 сентября, Южненская громада склонила головы перед погибшим героем Дмитрием Нефедовым, который принял свой последний бой в Донецкой области.
Об этом сообщили в Южненском горсовете.
24 сентября в Южненской громаде объявлен День траура. В знак глубокой скорби по погибшему Защитнику государственные флаги приспущены на всех зданиях громады.
Старший наводчик самоходного артиллерийского дивизиона Дмитрий Нефедов погиб 20 сентября 2024 года в бою возле поселка Плещеевка Краматорского района Донецкой области.
Церемония прощания с Защитником прошла на площади Победы, возле памятника защитникам Отечества.
На прощальной церемонии выступил Южненский городской голова Владимир Новацкий:
«Прежде всего выражаю соболезнования семье… Очень тяжело терять… Мы должны понимать, что сейчас, в эту минуту, тысячи и тысячи ребят находятся на передовой и защищают страну. Безусловно, в эту минуту многие отдают свою жизнь за нас с вами, за Украину. Когда мы собираемся здесь — а это уже более шестидесяти раз — это очень тяжело. Когда получаешь информацию, что снова наш житель погиб — это стресс. Сколько это еще может продолжаться? Раньше каждую неделю мы хоронили кого-то из громады. Каждую неделю! А сегодня прошло уже 50 дней без похорон… Казалось, все закончилось, но, к сожалению, не так случилось. И вот мы снова здесь, снова прощаемся».
Ранее на фронте погиб житель Южного, военнослужащий Руслан Викторович Шевченко.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, что Белгород-Днестровский район потерял еще одного мужественного воина-защитника Павленко Василия Васильевича – жителя села Алексеевка Маразлиевской громады.